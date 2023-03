Ciclista é atingido por moto na RJ-145, em Barra do Piraí

Acidente aconteceu na altura do bairro Muqueca. Vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi levada pelo Samu para a Santa Casa. Um ciclista ficou ferido ao ser atingido por uma moto no fim da tarde deste sábado (25) em Barra do Piraí (RJ). O acidente aconteceu na RJ-145, na altura do bairro Muqueca.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem sofreu ferimentos na cabeça. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde do paciente até o começo da noite deste sábado.

Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas.

