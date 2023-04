Ciclista é atropelado e tem corpo levado em cima de carro em Itaporanga D’Ajuda

Segundo familiares, o motorista do veículo, que estava embriagado, fugiu, mas foi preso em seguida. Wilker de Jesus Costa – ciclista morto atropelado em Itaporanga D´Ajuda (SE)

Arquivo pessoal

O ciclista Wilker de Jesus Costa, de 28 anos, morreu após ser atropelado por um carro, no começo da manhã deste domingo (2), na rodovia estadual SE-265, em Itaporanga D’Ajuda. Ele e um amigo seguiam pelas margens da rodovia, em direção ao município de Salgado, onde participariam de um evento de ciclismo.

Em entrevista ao g1, Adriano Menezes, que presenciou tudo e que também foi atingido pelo veículo, contou que Wilker, ao ser atingido, foi levado no capô do veículo. Ele morreu no local. Adriano foi socorrido, levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e já está em casa.

“O motorista ainda tirou o corpo dele de cima do carro e fugiu. Na hora em que ele tirou o corpo, Wilker bateu a cabeça no chão, nessa hora eu vi que não tinha mais jeito e eu não podia fazer nada, porque estava ferido também”, lamentou.

De acordo com Daniel Santos, cunhado de Wilker, a Polícia Militar localizou o motorista, que já estava em casa. Ele foi preso em flagrante. Ainda segundo Daniel, o motorista estava visivelmente embriagado.

A Polícia Militar informou que o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas que os militares que estavam na ocorrência relataram que ele apresentava sinais de embriaguez como dificuldade de falar, olhos avermelhados, dificuldade de locomoção e odor etílico forte. Os policiais também informaram que o homem confessou que havia ingerido bebida alcoólica.

Bicicleta que era conduzida por Wilker

Arquivo pessoal

O corpo de Wilker foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). Familiares acompanharam a liberação.

O corpo de Wilker Costa foi liberado pelo IML por volta de 15h30 deste domingo

Daniel Santos

O velório vai acontecer em uma igreja evangélica, no município de Itaporanga D’Ajuda. O sepultamento acontece nesta segunda-feira (3), mas o horário ainda não foi definido. Wilker deixa esposa e um filho.

Vito Califano