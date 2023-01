ciclista-fica-ferido-ao-se-envolver-em-acidente-com-moto-na-via-dutra,-em-barra-mansa

Batida aconteceu na altura do bairro Vila Ursulino. Vítima, de 67 anos, foi socorrida com ferimento na cabeça para a Santa Casa. Ciclista fica ferido ao se envolver em acidente com moto na Via Dutra

Um ciclista ficou ferido ao se envolver em um acidente com uma moto na manhã desta segunda-feira (23) na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ). A batida aconteceu na altura do bairro Vila Ursulino.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 67 anos, sofreu um ferimento na cabeça e foi levada em estado moderado para a Santa Casa da cidade.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o paciente vai fazer uma tomografia e seguia estável no fim da manhã desta segunda-feira.

Ainda segundo a corporação, o motociclista sofreu ferimentos leves. Ele passou por atendimento médico no local e, em seguida, foi liberado.

O trânsito não chegou a ser afetado. Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas.

