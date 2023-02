Ciclista fica ferido após ser atropelado por caminhão em cruzamento de Boa Vista

Acidente aconteceu nesse sábado (18), no bairro Raiar do Sol. A vítima, de 49 anos, foi encaminhada para o Hospital Geral de Roraima, com uma possível fratura na perna. Vítima foi levada ao Pronto Socorro Francisco Elesbão, anexo ao HGR, em Boa Vista

Secom-RR/Divulgação/Arquivo

Um ciclista, de 49 anos, ficou ferido após ser atropelado por um caminhão na tarde desse sábado (18), no bairro Raiar do Sol, zona Oeste de Boa Vista. O acidente aconteceu por volta das 15h, no cruzamento da rua Estrela Dalva com a rua Constelação.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 50 anos, trafegava pela rua Estrela Dalva em sentido a rua Sol Nascente quando, ao realizar uma conversão para a direita, atropelou o ciclista.

Aos policiais, o motorista ainda informou que havia parado no cruzamento das ruas para que um outro veículo liberasse a via, e posteriormente, realizou a conversão. Na ocasião, a vítima usava um fone no ouvido e não teria percebido a manobra do veículo.

Com a colisão, o ciclista ficou debaixo do caminhão. A vítima recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi levado ao Hospital Geral de Roraima (HGR) pela equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros, com uma possível fratura no fêmur esquerdo.

Segundo a PM, o condutor do caminhão possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e seu veículo estava regularizado. O caso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

pappa2200