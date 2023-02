Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, na zona leste da cidade. Ciclista fica ferido após ser atropelado por ônibus em São José dos Campos, SP.

Isabela Melo/Arquivo pessoal

Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um ônibus na tarde desta terça-feira (7) em São José dos Campos (SP).

O acidente aconteceu por volta do meio-dia, na rua Saigiro Nakamura, na Vila Industrial, na zona leste da cidade.

De acordo com a Viação Saens Penã, testemunhas contaram que um ônibus da linha 214, que faz o trajeto Vila Tesouro até a José Longo, fez um desvio devido às obras do local.

Com o desvio, o ciclista teria se desequilibrado e em seguida sido atropelado pelo ônibus.

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do ciclista.

Por meio de nota, a Saens Peña disse que está colaborando com as autoridades na investigação das causas do incidente e está em contato com a família para prestar toda a assistência necessária.

