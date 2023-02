Ciclista morre após se envolver em acidente durante evento esportivo, em Salmourão

Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (12) e vítima teria quebrado o pescoço. Um ciclista morreu, na manhã deste domingo (12), após se envolver em um acidente enquanto participava de evento esportivo, em Salmourão (SP).

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima estava nos últimos pelotões da prova, se desequilibrou, acabou atingindo outros competidores e caiu.

Devido à queda, ele teria quebrado o pescoço. A vítima foi socorrida pela ambulância que acompanhava o evento, porém, não resistiu aos ferimentos.

A Prefeitura de Salmourão emitiu uma nota e informou que o município recebeu na manhã deste domingo um evento tradicional de ciclismo, que recebe atletas de diversas cidades do Estado de São Paulo e que, após um “grave acidente” no decorrer da competição, uma pessoa teria morrido.

O Poder Executivo disse ainda que “disponibilizou três equipes especializadas em primeiros socorros, compostas de ambulâncias para remoção rápida de feridos, em caso de necessidade, profissionais de enfermagem e médico no local da competição, que rapidamente prestaram todo o atendimento necessário aos feridos, especialmente ao ciclista ferido com mais gravidade”.

Além disso, afirmou que a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Osvaldo Cruz (SP), porém, não resistiu aos ferimentos.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi