ciclista-morre-atropelado-por-caminhonete-em-rodovia-de-valinhos

Acidente ocorreu na altura do km 65 da Rodovia dos Agricultores, próximo ao bairro Parque Portugal. Vítima veio a óbito no local. Ciclista de 57 anos morre após transitar na contramão e ser atingido por carro

Polícia Militar/Corpo de Bombeiros

Um homem de 57 anos morreu na noite desta sexta-feira (17) após ter a bicicleta atingida por uma caminhonete na altura do km 65 da Rodovia dos Agricultores, em Valinhos (SP).

O ciclista transitava pela contramão na rodovia quando foi atingido de frente pela Toyota SW4, por volta das 19h41, próximo ao bairro Parque Portugal. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém foi constatado o óbito no local.

O motorista do carro não teve ferimentos. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

Acidente mata ciclista em Rodovia dos Agricultores, Valinhos (SP)

Polícia Militar/Corpo de Bombeiros

Vittorio Ferla