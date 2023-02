Ciclista morre atropelado por motorista alcoolizado em rodovia de Jaú

Motorista testou positivo para consumo de bebida alcóolica, mas não ficou preso. Vítima, de aproximadamente 70 anos, morreu no local após ser atingida pela lateral de carro. Um ciclista, que aparentava ter cerca de 70 anos segundo a polícia, morreu após ser atropelado por um carro na noite desta quarta-feira (22) na Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em trecho que liga Jaú a Dois Córregos (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, a bicicleta foi atingida pela lateral do veículo e o motorista testou positivo para ingestão de bebida alcóolica, mas não ficou preso e deve responder administrativamente.

A vítima morreu no local do acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso e as circunstâncias em que aconteceu o atropelamento do idoso serão apuradas.

