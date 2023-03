Ciclone extratropical provoca alagamentos, chuva volumosa e interdições em SC

Rodovias federais e estaduais também foram interditadas por consequência de quedas de barreira. Sul do estado é a região mais afetada. Garagem cede e cai em cima de veículos na Secretaria de Obras de Balneário Arroio do Silva

Maicon Marinho/NSC TV

O ciclone extratropical que influencia o tempo em Santa Catarina provocou chuva volumosa e causou estragos no fim de semana. Em Urussanga, no Sul, o rio que corta a cidade transbordou, provocou alagamentos e deixou uma família ilhada na madrugada desta segunda-feira (6). Rodovias federais e estaduais também foram interditadas por consequência de quedas de barreira (leia mais abaixo).

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Um temporal com vento forte derrubou a porta e destruiu a entrada de um supermercado (veja vídeo abaixo) em Balneário Arroio do Silva, na mesma região, no domingo (5), além de provocar outros estragos.

O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram) alerta da chance de novos temporais.

Ciclone extratropical: o que é o fenômeno que causa chuvas e ventania em parte do Brasil

Temporal destrói entrada de supermercado no Sul catarinense

Balneário Arroio do Silva também decretou situação de emergência neste após o temporal que atingiu a cidade. As aulas da rede municipal foram canceladas nesta segunda e houve mudança de horário na vacinação da cidade.

VÍDEO: Temporal derruba porta e destrói entrada de mercado

ESTRAGOS: Ciclone provoca temporais e chuva intensa

FOTO: Carro atinge parede e invade mercado

Na madrugada desta segunda, os maiores acumulados de chuva foram registrados em cidades do Sul do Estado. Em Urussanga, choveu 75.6 milímetros em seis horas.

Família ilhada em Urussanga

Rio que corta Urussanga transbordou, provocou alagamentos e deixou uma família ilhada

Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 4h para resgatar uma família que ficou ilhada em casa por conta do aumento do nível de água na rua e dentro da residência.

Equipamentos aquáticos foram usados para retirar um homem de 42 anos, uma mulher, de 35, e um adolescente, de 15, da casa (veja a imagem acima).

Rodovias interditadas

Serra de Corupá sofreu com deslizamentos

Defesa Civil de Santa Catarina/Divulgação

Na BR-280, na Serra de Corupá, no Norte, foi fechada nos dois sentidos após deslizamentos de terra entre os quilômetros 84 e 111. O local já havia sido interditado neste ano por conta das chuvas. Até a manhã desta segunda não havia previsão para liberação.

Já na BR-470, o km 61,8 em Indaial, no Vale do Itajaí, está em meia-pista após a ruptura parcial de um bueiro. Não há previsão de quando o trânsito será retomado na região.

Nesta manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito no local era lento por conta de obras de recuperação do trecho.

Na SC-108, o trânsito está parcialmente interditado na altura do quilômetro 349, sentido Urussanga para Orleans. No local há uma linha de cones orientando o fluxo de trânsito em uma das pistas. Não há previsão de liberação.

O que é um ciclone extratropical?

Os ciclones extratropicais são centros de baixa pressão atmosférica que se formam fora dos trópicos, em médias e altas latitudes.

Comuns na história climática brasileira, os ciclones extratropicais costumam se formar no extremo sul do país, entre o Rio Grande do Sul e Argentina e Uruguai, países vizinhos. Seus ventos são mais fracos e seus efeitos têm duração menor em comparação aos ciclones tropicais.

Previsão do tempo

Segundo a Epagri/Ciram, a segunda segue com chuva intensa em curto intervalo de tempo, com temporais localizados, rajadas de vento, acima de 60 km/h, especialmente no litoral catarinense. Por conta do volume de chuva, há chance de novos deslizamentos e enxurradas.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

pappa2200