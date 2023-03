ciclone-provoca-temporais-e-chuva-intensa-e-sc-tem-risco-de-enxurradas-e-deslizamentos,-alerta-defesa-civil

No sábado, mau tempo arrancou telhado inteiro de posto de gasolina. Chuva deve ganhar força no final da noite deste domingo e seguir até segunda. Árvore caída em cima de carro em Cocal do Sul no sábado (4)

CBMSC/Divulgação

O ciclone extratropical que está no oceano segue influenciando o tempo em Santa Catarina e deve provocar chuva intensa e temporais, alertou a Defesa Civil. Há risco de enxurradas e deslizamentos.

A chuva deve começar na tarde deste domingo (5), intensificar-se no final da noite e seguir pela madrugada e manhã de segunda (6), segundo a Defesa Civil.

No sábado (4), o mau tempo já provocou estragos. No Norte catarinense, houve destelhamento de casas, derrubada de árvores, rompimento de cabos de energia e um telhado inteiro de um posto de combustível chegou a ser arrancado.

Também houve estragos no Sul do estado (veja mais abaixo).

Temporais neste domingo e segunda

A previsão da Defesa Civil é que a chuva seja mais intensa no Sul, na Serra e na Grande Florianópolis, principalmente nas regiões mais altas. Nestes locais, o risco de danos é alto.

Mapa da Defesa Civil mostra que Sul, Grande Florianópolis e parte da Serra têm mais riscos de estragos com temporais

Defesa Civil/Divulgação

No Oeste, Vale do Itajaí, Norte e Litoral Norte, pode haver temporais com raios, rajadas de vento e queda de granizo. Nesses locais, podem ocorrer destelhamentos, queda de árvores e postes. O risco é moderado.

A Defesa Civil orienta os telefones de emergência: 199 para a própria Defesa Civil e 193 para o Corpo de Bombeiros.

Estragos no Sul

Além da região Norte catarinense, no sábado os temporais também já provocaram estragos no Sul. Houve quedas de árvores e destelhamentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar. Não houve feridos.

Queda de árvore sobre portão de casa em Criciúma

CBMSC/Divulgação

Árvore cai sobre casa durante temporal no sábado em Criciúma

CBMSC/Divulgação

Queda de árvore em Criciúma

CBMSC/Divulgação

