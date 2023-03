Ciclone que se forma no sul do país deve causar ventos fortes e chuva no Litoral Norte de SP

De acordo com especialistas, o ciclone deve passar longe da costa, mas pode gerar ventos fortes. Vento muito forte de ontem arrancou parte do telhado do mercado municipal de Paraibuna

Um ciclone que está sendo formado no Oceano Atlântico, próximo ao sul do Brasil, deve provocar ventos fortes e chuvas a partir deste sábado (1°) na região, em especial no Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com pesquisadores e especialistas, o ciclone vai avançar em direção ao norte do país, mas pelo alto mar, distante da costa. Apesar disso, estão previstos ventos e chuvas mais intensas do que o normal para o final de semana.

Na região, a expectativa é que o evento atinja principalmente a região de São Sebastião.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Segundo o meteorologista Pedro Carminha, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a passagem será rápida e, por isso, não deve gerar impactos tão significativos.

Apesar disso, quem tem planos de realizar atividades náuticas precisa ficar em alerta.

“Os acumulados máximos que estamos prevendo causariam deslizamentos muito pontuais. Dificilmente trariam consequências maiores. Sabemos que vai ter uma chuva mais intensa, mas sem potencial de causar grandes estragos e transtornos”, afirma.

Além de chuva e vento, outro possível impacto da passagem do evento é a ressaca do mar, que pode causar ondas entre dois e três metros – consideradas altas para a região.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado alertou para previsão de pancadas de chuvas, acompanhadas por descargas elétricas e fortes rajadas de vento na região entre sexta (31) e domingo (2). No Litoral Norte de São Paulo, há o alerta ainda de ressaca marítima.

Segundo o órgão, a previsão de chuva acumulada nas cidades do litoral é de 100 milímetros.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo