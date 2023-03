Religioso, Heinz Denzer, de 53 anos, conta que saiu do município de Rio Azul, no Paraná. Conforme ele, foram seis dias a bordo da bicicleta até chegar ao monumento no Rio Grande do Sul. Cicloturista pedala quase 600 km para visitar o Cristo Protetor, em Encantado

Um cicloturista saiu do município de Rio Azul, no Paraná, e pedalou quase 600 quilômetros para visitar o Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari. Segundo Heinz Denzer, de 53 anos, foram seis dias a bordo da bicicleta que, carinhosamente, chama de “bandida”. Ele conta que saiu da cidade em que mora no dia 26 de fevereiro e chegou no sábado (4) ao pedestal da escultura.

”Passei dificuldades no caminho. Chuva, frio, problemas com pneu, mas faz parte da brincadeira. Depois do sacrifício, vem a recompensa. A minha recompensa é esse visual”, afirma o ciclista.

Religioso, Heinz relata que recebeu uma camiseta e um escapulário de uma integrante da Associação Amigos de Cristo. “Aqui é protetor, e proteção eu preciso quando estou na estrada. Passo dificuldades, saudade do meu filho, do meu gato, dos meus amigos”, reflete.

O cicloturismo é um hábito que Heinz diz cultivar há pouco menos de uma década. Desde então, ele já perdeu as contas de quantos lugares visitou. Um local que o marcou foi a ida a Aparecida do Norte (SP).

Números do Cristo Protetor

Desde maio de 2021, mais de 135 mil pessoas visitaram o monumento. De acordo com a Associação Amigos de Cristo, turistas de 40 países já prestigiaram e contemplaram a obra.

A estátua tem 43,5 metros de altura, incluindo o pedestal, o equivalente a um prédio de 14 andares. O Cristo Protetor é cinco metros mais alto que o Cristo Redentor e foi erguido a partir de 1.700 toneladas de blocos de concreto.

A inauguração oficial do complexo ainda não tem data para acontecer.

