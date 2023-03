Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos à população de Itaquaquecetuba

Projeto vai atender cinco bairros da cidade, entre os dias 14 e 18 de março, das 9h às 17h. Van do projeto Cidadania Itinerante leva serviço gratuito a Itaquaquecetuba, a partir desta terça-feira (14)

Secretaria da Justiça e Cidadania/ Divulgação

Itaquaquecetuba recebe nesta semana o programa Cidadania Itinerante. A unidade móvel prestará serviços gratuitos para a população da cidade nesta terça-feira (14) a sábado (18), das 9h às 17h (confira os endereços abaixo).

Durantes os cinco dias serão oferecidos diversos serviços como:

agendamento para 2ª via do RG, emissão de certidões (nascimento, casamento e óbito);

CPF (1.ª e 2.ª vias);

contas de consumo (água e luz);

carteira de trabalho digital e atestado de antecedentes criminais;

entrada no seguro-desemprego;

elaboração de currículo;

recebimento de denúncias;

prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias;

programas e ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC).

Terça-feira (14)

Estrada dos Índios, 1.125 – Jardim Amanda Caiubi (UBS Caiuby).

Quarta-feira (15)

Avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2250 – Perobol.

Quinta-feira (16)

Rua Waldomiro Silveira, 7 – Parque Residencial Marengo.

Sexta-feira (17)

Rua Arapiraca, 406 – Jardim Napoli I.

Sábado (18)

Rua Serra dos Parecis, 235 – Jardim Paineira.

A ação faz parte da Secretaria da Justiça e Cidadania, do governo de São Paulo. O intuito da iniciativa é expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o Estado.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi