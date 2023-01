Cidade Aracy em São Carlos recebe mutirão de limpeza e reparos após chuva causar estragos na região

Obras foram iniciadas pelo bairro devido ao seu tamanho, mas outras regiões da cidade também serão atendidas. Prefeitura de São Carlos faz mutirão de limpeza e reparos no bairro Cidade Aracy

A Prefeitura de São Carlos (SP) deu início, nesta segunda (30), aos serviços de limpeza e reparos no bairro Cidade Aracy, um dos mais atingidos pela chuva que causou estragos em dezembro de 2022 na cidade.

Durante o mutirão, serão realizados serviços de capinação, roçada de áreas públicas, desobstrução de bocas de lobo, manutenção da iluminação e tapa–buracos.

Além destes trabalhos, equipes vão fazer a supressão e poda de algumas árvores que apresentem algum risco. Ao todo, os serviços devem se estender por 15 dias.

Bairro Cidade Aracy recebe mutirão de limpeza e reparos após chuvas intensas causarem estragos

Reprodução/EPTV

Algumas vias devem ficar parcialmente interditadas para realização dos serviços, que devem ocorrer ao longo de toda a semana. A prefeitura pede que os motoristas que passem pelo local respeitem a sinalização.

”Nós estamos sinalizando o trânsito. A gente pede que a população respeite a sinalização. A gente conta com o entendimento de todos, já que são serviços para o bem da população, e também para a segurança dos trabalhadores e pedestres”, afirma.

As obras foram iniciadas pelo bairro devido ao seu tamanho, mas outras regiões da cidade também serão atendidas.

Outros reparos

O desassoreamento dos córregos Lazarini e Gregório está entre os serviços já realizados no município. Foram retirados sedimentos e resíduos acumulados no curso do córrego para melhorar o escoamento e evitar futuras inundações.

O recapeamento das ruas do Jardim Gilbertoni também foram iniciadas. A chuva causou estragos no asfalto da região, que estava entre um dos serviços emergenciais.

