O evento acontece sábado e domingo com cães e gatos de diferentes portes e idade. Donos de animais também podem levar o bichinho para receber a vacinação antirrábica. Maria Eduarda, que era mãe só da Cidinha, adotou um filhote na feira, mas ainda não decidiu o nome da cadelinha

Aline Pessanha/g1

Ótimo programa para quem gosta de animais de estimação, uma feira de adoção é realizada nesse sábado (25) e domingo (26) na Cidade da Criança Zilda Arns, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), das 10h às 16h.

Estão disponíveis filhotes e adultos, cães e gatos, de diferentes portes, cores e pelagens. Todos os animais são castrados, vacinados e vermifugados.

E quem não puder ir nesse final de semana, pode ficar tranquilo. Haverá outra edição do evento nos dias 4 e 5 de março.

Cidade da Criança, em Campos, tem Feira de Adoção de pets nesse fim de semana

E quem já tem um animalzinho em casa também pode aproveitar e levá-lo para tomar a vacina antirrábica, que também será aplicada no local. Para isso, basta levar o pet, que deve ter mais de 3 meses, e apresentar documentos pessoais como CPF, Carteira de Identidade e também comprovante de residência.

A ação tem como objetivo chamar a atenção para o tema da adoção responsável e dar aos pets uma oportunidade de serem cuidados e amados.

A diretora da Cidade da Criança, Luzitânia Xavier, conta que a feira é uma forma de aliar diversão e adoção dos bichinhos. Ela explica que no primeiro evento as crianças ficaram encantadas com os cães e gatos disponibilizados para a adoção.

“A ideia é que as crianças que forem brincar no parque temático conheçam os bichinhos e sintam vontade de cuidar e proteger. A adoção é muito importante para esses pets porque eles vão ganhar um novo lar e a família que adotar vai receber muito carinho. Quem tem um animalzinho em casa sabe como eles são importantes e o quanto de amor podem nos doar”, completou Luzitânia.

