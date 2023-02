Interdição se deve à limpeza e à manutenção que ocorrerão no parque após as chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Cidade da Criança estará fechada para visitação neste fim de semana, em Presidente Prudente (SP)

O Parque Ecológico da Cidade da Criança “Agripino de Oliveira Lima Filho”, em Presidente Prudente (SP), estará fechado para visitação nestes sábado (4) e domingo (5).

Conforme a Secretaria de Turismo, haverá limpeza e manutenção do parque, “a fim de garantir a segurança dos visitantes e colaboradores” após os temporais que atingiram a região nos últimos dias.

De acordo com um levantamento feito pela secretaria, as chuvas provocaram problemas de erosão e buracos, além da queda de galhos e árvores.

Em comunicado oficial, o secretário de Turismo de Presidente Prudente, Adolfo Padilha, expressou contar com “a colaboração de toda a população”.

Segundo a prefeitura, para amenizar as ocorrências ocasionadas pelos temporais, “diversas medidas já foram tomadas pela diretoria da Cidade da Criança, como os cuidados em relação aos animais e aves dos pontos onde foram registrados pequenos alagamentos”.

