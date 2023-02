Cidade de SC estreia balão adaptado para cadeirantes em voo sobre cânions; FOTOS

Segundo a prefeitura de Praia Grande, no Sul catarinense, esse é o primeiro balão adaptado no município, conhecido pela prática de balonismo. Jodi Selau foi o primeiro cadeirante a voar de balão em Praia Grande, segundo a prefeitura

Prefeitura de Praia Grande/ Divulgação

O primeiro voo de balão com acessibilidade para pessoas cadeirantes foi registrado no céu de Praia Grande, no Sul catarinense (foto acima), nesta semana. Com uma abertura lateral, o cesto permite a passagem e permanência de cadeira de rodas. O município é conhecido pelo balonismo.

Segundo a prefeitura, o balão decolou às 5h de terça-feira (7) com o fotógrafo e empresário Jodi Selau, que é cadeirante. A viagem sobre os cânions da região durou cerca de 50 minutos.

“As barreiras arquitetônicas estão por toda parte e são invisíveis para quem não tem necessidades diferentes em seu cotidiano. Então cada acessibilidade criada gera possibilidades para um grande número de pessoas, que muitas vezes estão limitadas por um simples degrau”, declarou.

Turista de Belém, no Pará, e o prefeito de Praia Grande, Elisandro Machado, estiveram no mesmo voo (fotos abaixo).

Praia Grande, no Sul de SC, é eleita em ranking como um dos melhores destinos turísticos

Em balões tradicionais, de acordo com o município, é necessário que os balonistas passem por cima do cesto para, com ajuda de degraus, entrar na estrutura.

“A acessibilidade possibilita uma expansão do mundo para quem tem qualquer tipo de restrição físico-motora”, disse Selau.

Cesto tem abertura lateral, permitindo a passagem de cadeira de rodas

Prefeitura de Praia Grande/ Divulgação

Passeio de balão aconteceu na manhã de terça-feira (7)

Prefeitura de Praia Grande/ Divulgação

Prefeito Elisandro Machado acompanhou o cadeirante Jodi Selau no voo

Prefeitura de Praia Grande/ Divulgação

Conhecida pelo balonismo

A região de Praia Grande é conhecida pela prática de balonismo. O município está na região com a maior cadeia de cânions da América Latina.

Região com a maior cadeia de cânions da América Latina

Reprodução/NSC TV

Também chamada de “Capital dos Canyons”, a cidade recebeu o projeto “Café da Manhã nas Alturas” no final de 2022, quando uma mesa de piquenique foi pendurada na cesta de um balão, que sobrevoou Praia Grande com quatro pessoas sentadas.

Em janeiro de 2023, um balão caiu e deixou três pessoas feridas. Na época, a prefeitura informou que montou um comitê para entender e apurar as causas do acidente, bem como estudar e promover ações de segurança para que fatos como estes não venham ocorrer novamente.

