Cidade do RN registra chuva acima de 150 milímetros em intervalo de 5 horas, diz Emparn

Previsão para os próximos dias é de chuva em todas as regiões do estado, segundo Emparn. Ao todo, 113 pontos de monitoramentos registraram chuvas nesta sexta. Parazinho, no RN, registra chuva intensa nesta sexta

A cidade de Parazinho registrou chuva de 150,4 milímetros no intervalo de cinco horas nesta sexta-feira (24). É o que aponta o sistema de monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).

Segundo o órgão, houve intensos volumes de chuva nas regiões Agreste, Central e Leste do estado. Até 18h15, havia ocorrência de chuvas em 113 pontos de monitoramento pelo estado.

Segundo o chefe da unidade instrumental de meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot, as chuvas resultam da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) que atua no território potiguar e é o principal sistema meteorológico que traz chuvas para a região Nordeste nesta época do ano.

“As chuvas devem cair com mais intensidade nas regiões de Açu, Chapada do Apodi e Costa Branca com a chegada da Zona de Convergência Intertropical associada com as altas temperaturas características da região. Estamos acompanhando as instabilidades que provocam essas chuvas”, explicou.

Chuva caiu em Parazinho nesta tarde

Divulgação

A previsão para este sábado (25) e domingo (26) será de céu nublado com chuvas em todas as regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas intensas para RN, sendo uma delas de alerta vermelho, o mais severo da escala, que vai atingir cinco municípios entre esta sexta e o sábado.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

pappa2200