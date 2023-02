Cidade do RN tem abastecimento de água suspenso na terça-feira (14)

Suspensão em Martins acontece para que a Neoenergia Cosern faça a manutenção na rede elétrica nas proximidades da Estação de Bombeamento II. Torneira com água

Igor Jácome/g1

A cidade de Martins, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, terá interrupção no abastecimento de água a partir das 8h da manhã da terça-feira (14).

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do RN, a suspensão se dá para que a Neoenergia Cosern faça a manutenção na rede elétrica nas proximidades da Estação de Bombeamento II, que leva água para Martins.

A Caern disse que o sistema será religado ainda na terça-feira (14), no início da tarde.

No entanto, após o sistema ser religado serão necessários cinco dias para normalizar o abastecimento na zona urbana da cidade.

