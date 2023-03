Cidade mais populosa de SC terá que ressarcir moradores após cobrar contas de água ‘de forma errada’ por 17 anos, decide juiz

Sentença foi aplicada à prefeitura e a companhia de abastecimento de Joinville, que vão recorrer da decisão. Magistrado concluiu que reajuste aprovado em 2006 foi 382% que a inflação da época. Fatura de consumo da Águas de Joinville, concessionária do serviço na cidade

Consumidores de Joinville, cidade mais populosa de Santa Catarina, terão que ser ressarcidos após uma decisão judicial entender que houve “cobrança errada” nos últimos 17 anos nas contas de água dos imóveis do município, que tem cerca de 600 mil habitantes. A decisão, que cabe recurso, condenou a prefeitura e a companhia responsável pelo abastecimento de água e esgoto.

A sentença assinada pelo juiz Renato Luiz Carvalho Roberge, da 1ª Vara da Fazenda Pública, prevê que os réus devolvam aos usuários do sistema de distribuição o percentual de 8,86% de todos os valores cobrados nos últimos 17 anos referentes às contas de água.

A decisão leva em conta que houve “cobrança indevida” após um reajuste de 2006 onde foi aprovado, pelo município à época, um aumento de 12% nas tarifas, cerca de 382% acima do índice inflacionário daquele período.

Ao g1 SC, prefeitura e companhia Águas de Joinville informaram que vão recorrer da decisão. O total cobrado indevidamente não consta na sentença.

A condenação foi de forma solidária, ou seja, ambos são responsáveis pelo cumprimento da decisão, mas não necessariamente devem dividir o pagamento em valores iguais. Pode haver pactuação entre os réus para quitação e posterior compensação entre si.

Defesa e sentença

Ao longo do processo, a companhia argumentou estar sujeita às regras da agência reguladora. Disse também que o aumento foi necessário porque o custo dos insumos cresceu e, ao mesmo tempo, obras pontuais para otimizar o abastecimento precisaram ser realizadas.

Já o município alegou prescrição processual e ressaltou que os valores recolhidos foram revertidos em investimentos em favor da população.

Para basear a decisão, o juiz considerou um laudo pericial que concluiu que os preços dos insumos não aumentaram como mencionado pelos réus. O documento apontou também que os investimentos não foram executados.

A sentença acrescenta ainda que os ganhos da companhia cresceram após os reajustes.

“Somente o município de Joinville recebeu R$ 44.895.000,00 entre os anos 2006 e 2010. Não se tem como negar, com isso, que grande parte do valor que foi retirado do consumidor foi repassado, em verdade, aos acionistas”, ressaltou o magistrado.

Devolução

Segundo a decisão, caso o titular da unidade consumidora, no momento da restituição, seja o mesmo cadastrado na data do reajuste tarifário, a devolução deverá ocorrer mediante abatimento nas faturas do próprio serviço, começando em até 30 dias.

Em relação aos demais usuários, o consumidor interessado deverá solicitar à companhia, que terá prazo de 30 dias para decisão. A quitação deve acontecer nos 30 dias seguintes.

