Cidades do Alto Tietê acompanham decisão do governo estadual e deixarão de exigir uso de máscara no transporte público

Medida vale para ônibus, metrô e trem. Apesar de não ser obrigatório no transporte público, proteção segue obrigatória em unidades de serviços de saúde públicos, privados ou filantrópicos. Governo de São Paulo decidiu não ser mais obrigatório o uso de máscaras no transporte público

Nesta quinta-feira (2), o governo de São Paulo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais no transporte público do estado. A medida entra em vigor a partir desta sexta-feira (3), quando passageiros de ônibus, metrô e trem podem escolher se querem ou não usar a proteção. No Alto Tietê, cinco cidades confirmaram que vão seguir a decisão do governo estadual.

Os municípios que informaram acompanhar a medida do estado são Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano. Em Santa Isabel, a não obrigatoriedade do uso passa a valer a partir desta sexta. A Prefeitura de Guararema informou que ainda não definiu e os demais municípios não responderam aos questionamentos do g1.

Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis não responderam aos questionamentos do g1.

Apesar de deixar de ser obrigatório no transporte público, a máscara segue obrigatória em serviços de saúde de todo o estado, seja ele público, privado ou filantrópico.

Confira as respostas de cada município

Guararema

A administração de Guararema informou que ainda não definiu este assunto, que está em tratativas internas e que assim que houver uma definição enviará uma resposta.

Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que vai seguir as determinações do governo estadual.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que seguirá a decisão do Governo do Estado.

Poá

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá confirmou que acompanha a decisão do Estado e que está verificando se será publicado algo nesta sexta-feira (3).

Santa Isabel

Em relação à retirada da obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público, a Prefeitura de Santa Isabel disse que seguirá a mesma indicação da Gestão Estadual. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (3).

Suzano

A Prefeitura de Suzano disse que seguirá as diretrizes do governo do Estado a partir de decreto municipal a ser publicado nos próximos dias, mas ressalta que seguirá com atenção especial no monitoramento dos casos de Covid-19 na cidade.

