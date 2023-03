Cidades do Alto Tietê ampliam vacina bivalente contra Covid para pessoas com 60 anos ou mais a partir desta segunda-feira

Arujá, Guararema e Suzano iniciam aplicação de doses para este público, que corresponde à segunda fase da vacinação. Doses seguem sendo oferecidas ao grupo prioritário, referente à primeira fase. Imunização com as doses da vacina bivalente contra Covid-19 avança para a segunda fase em cidades do Alto Tietê

Algumas cidades do Alto Tietê liberam a aplicação da vacina bivalente contra a Covid para pessoas com 60 anos ou mais a partir desta segunda-feira (6). As doses serão ampliadas para esta faixa etária, que corresponde à segunda fase da vacinação com o imunizante, nos municípios de Arujá, Guararema e Suzano.

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Além da ampliação das pessoas com mais de 60 anos, a vacina bivalente continua sendo aplicada no grupo prioritário, que compreende:

pessoas com 70 anos ou mais;

pessoas vivendo em instituição de longa permanência com 12 anos ou mais;

abrigados e trabalhadores de instituição de longa permanência;

imunossuprimidos com 12 anos ou mais;

e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com 12 anos ou mais.

Os municípios de Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Santa Isabel seguem com a vacinação para o grupo prioritário.

Confira como irá funcionar a vacinação na segunda fase:

Arujá

A Prefeitura de Arujá informou que dará início à 2ª fase da vacinação com o imunizante bivalente contra a Covid-19. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também no Centro de Especialidades Médicas (CEM). A vacina bivalente atua não só combatendo o vírus primário, mas também contra a variante Ômicron.

Nesta 2ª fase serão contempladas pessoas de 60 a 69 anos de idade. A imunização com a vacina bivalente ocorrerá em cinco fases e o próximo grupo que será atendido é o de gestantes e puérperas.

Não é necessário realizar agendamento; basta comparecer com documento oficial com foto e, preferencialmente, o cartão de vacinação das doses anteriores.

As equipes da Secretaria de Saúde também darão início à imunização de pessoas com 18 anos ou mais com a 4ª dose de reforço contra a Covid-19. Esta vacinação é com a dose monovalente, isto é, a dose convencional que vem sendo aplicada desde o início da vacinação. A imunização deste grupo ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas UBSs e também no CEM.

Guararema

Na próxima segunda-feira (6), a Prefeitura de Guararema dará início à segunda fase da vacinação bivalente contra a Covid-19. A partir desta data, além do grupo prioritário, podem receber o imunizante da Pfizer, que foi enviado à cidade pelo Governo do Estado de São Paulo, as pessoas entre 60 e 69 anos de idade.

A vacinação segue sendo realizada das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira e das 9 às 12 horas aos sábados na Central de Vacinação Coronavírus (Cevac), na rua Oswaldo Freire Martins, 10 – Casa 1; e das 8h às 16h de segunda à sexta-feira na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dulce, na rua Pedro Alvares Cabral, 36.

Vale lembrar que para receber a Pfizer Bivalente, o recomendado, segundo o Ministério da Saúde, é que as pessoas apresentem o esquema primário completo de duas doses, (D1 + D2), respeitando o intervalo mínimo de 4 meses da última dose da vacina de Covid recebida, seja ela qual for.

Já quem tiver exposição recente à Covid, ou pessoas na comunidade que tiveram contato com casos suspeitos (ou confirmados) de Covid não devem ser vacinadas durante o período de quarentena.

A população pode tirar dúvidas pelos telefones da secretaria municipal de Saúde de Guararema, (11) 4693-8040; da Central de Vacinação Coronavírus, (11) 4693-5103; e da UBS do Jardim Dulce, (11) 4693-4693.

No momento de se vacinar, é preciso levar um documento com foto contendo o número do CPF (original) e o Cartão Nacional de Saúde (original). Caso se aplique, é preciso levar também o comprovante de imunossuprimido (que pode ser uma receita do medicamento utilizado), e se houver, a carteira de vacinação da Covid-19 (opcional).

Suzano

Suzano inicia na segunda-feira (6) a imunização das pessoas com mais de 60 anos contra variantes do novo coronavírus, segundo a Prefeitura. O atendimento estará disponível nos 24 postos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber a dose é preciso estar com o esquema vacinal completo e apresentar documento original com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. O atendimento ocorre em todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, sem a necessidade de agendamento prévio.

A aplicação da vacina bivalente no município se iniciou no final de fevereiro, atendendo moradores com 70 anos ou mais; pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, também com 12 anos ou mais. Vale ressaltar que o acolhimento a esses públicos segue na rede, concomitantemente às pessoas com mais de 60 anos.

Mata