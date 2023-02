Cidades do Alto Tietê iniciam aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em grupo prioritário

Nesta primeira etapa, as doses serão aplicadas em pessoas com 70 anos ou mais, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e profissionais da saúde. Seis cidades do Alto Tietê começam a aplicar vacina bivalente contra a Covid-19

As cidades do Alto Tietê já receberam as doses da vacina bivalente, uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a Covid-19. Em cinco municípios, a aplicação das doses começou nesta segunda-feira (27) e em Mogi das Cruzes o agendamento foi aberto.

A imunização com a dose bivalente em Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel e Suzano começou nesta segunda. Em Guararema, a vacinação teve início ainda na sexta-feira (24).

Todas essas cidades seguem as orientações do Ministério da Saúde em relação ao público-alvo. Nesta primeira fase, podem receber a dose:

pessoas com 70 anos ou mais;

pessoas vivendo em instituição de longa permanência com 12 anos ou mais;

abrigados e trabalhadores de instituição de longa permanência;

imunossuprimidos com 12 anos ou mais;

e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com 12 anos ou mais.

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Confira como se vacinar nas cidades do Alto Tietê:

Arujá

Nesta segunda-feira (27), Arujá deu início à aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A vacinação ocorrerá em cinco fases, sendo que nesta serão contempladas pessoas com 70 anos ou mais. Não é necessário realizar agendamento, basta comparecer com documento oficial com foto e, preferencialmente, o cartão de vacinação das doses anteriores.

Ferraz de Vasconcelos

A Prefeitura de Ferraz informou que recebeu 4.902 doses da vacina Pfizer Bivalente. A vacinação já teve início e é disponibilizada nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) das 8 às 16 horas. Somente nos postos do Centro de Saúde II (CSII) Mário Margarido e na UBS CDHU que o horário é das 8h às 20h. Não é preciso agendamento e a imunização é de segunda a sexta-feira.

A vacinação será feita para o público liberado pelo Ministério da Saúde: idosos acima 60 anos; pessoas vivendo em instituição de longa permanência ( acima de 12 anos); imunocomprometidos graves; indígenas, ribeirinhas e quilombolas ( acima de 12 anos); gestantes e puérperas; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência permanente (acima de 12 anos) e população privada de liberdade.

Guararema

Já está disponível em Guararema a Pfizer Bivalente, contra a Covid-19. A “fase 1” de aplicação deste imunizante é voltada a um grupo prioritário de pessoas, que pode se vacinar, sem agendamento, tanto na Central de Vacinação Coronavírus (Cevac) como na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dulce.

Neste momento, estão incluídos no programa de vacinação bivalente os moradores de Guararema que tenham 70 anos ou mais; que tenham a partir de 12 anos e estejam vivendo em instituições de longa permanência (ILP); ou ainda pessoas imunocomprometidas.

A vacinação já está disponível para o grupo acima citado nos seguintes horários e endereços: das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados na Central de Vacinação Coronavírus (Cevac), na Rua Oswaldo Freire Martins, 10 – Casa 1; e das 8h às 16h de segunda à sexta-feira na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dulce, na rua Pedro Alvares Cabral, 36.

Para receber o novo imunizante, o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde é 1 dose da vacina Covid-19 Pfizer bivalente (dose de reforço), para pessoas que apresentem o esquema primário completo de duas doses, (D1 + D2), respeitando o intervalo mínimo de 4 meses da última dose da vacina de Covid recebida, seja ela qual for.

É preciso levar um documento com foto contendo o número do CPF (original) e o Cartão Nacional de Saúde (original). Caso se aplique, é preciso levar também o comprovante de imunossuprimido (que pode ser uma receita do medicamento utilizado), e se houver, a carteira de vacinação da Covid-19 (opcional).

Mais informações sobre a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, sobre a quarta dose do imunizante ou ainda sobre vacinação de rotina, estão disponíveis pelos telefones da secretaria municipal de Saúde de Guararema, (11) 4693- 8040; da Central de Vacinação Coronavírus, (11) 4693.5103; e da UBS do Jardim Dulce, (11) 4693-4693.

Itaquaquecetuba

A cidade, de acordo com a Prefeitura, recebeu 8.460 doses da vacina bivalente. As aplicações estão sendo realizadas nas UBSs, de segunda a sexta, das 7h da 16h.

Para ser vacinado, é preciso levar RG, CPF, comprovante de residência, cartão de vacina, laudo com a comprovação da comorbidade e estar acompanhado de um responsável legal se for menor de idade.

Mogi das Cruzes

A cidade recebeu 16.600 doses. O agendamento abriu nesta segunda-feira e as aplicações ocorrem a partir de quarta-feira (1º) em diversas unidades de saúde, conforme opção do usuário no site Clique Vacina.

Em Mogi, os indígenas são atendidos nas unidades de saúde, da mesma forma como ocorre com os demais munícipes; por enquanto não há programação de atendimento em aldeias.

Poá

A Secretaria de Saúde informou que recebeu 3.498 doses da Pfizer bivalente. Essas doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, das 9h às 15h, com exceção da UBS do Jardim Nova Poá, que se estende até às 17h. Vale lembrar que a população apta a receber o imunizante será ampliada de acordo com a chegada de novas doses.

Santa Isabel

O município recebeu mais de 2.220 doses. A vacina está disponível em 12 salas de vacina que ficam nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família, das 7h às 16h.

Suzano

De acordo com a Prefeitura de Suzano, o município recebeu quase 9.396 doses, que estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

