Cidades do Alto Tietê não atingem meta de imunização contra HPV

A vacina do HPV é indicada para meninas e mulheres de 9 a 26 anos de idade e meninos de 9 a 14 anos. Alerta de casa em casa e conscientização dos pais em reuniões escolares são medidas que fazem parte de estratégias para melhorar índice. Crianças e adolescentes devem receber dose de vacina contra o HPV

Cidades do Alto Tietê enfrentam dificuldades para atingir a meta de imunização contra o HPV recomendada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). O objetivo é vacinar 80% do público-alvo e a cobertura está bem abaixo disso na maioria das cidades.

Em Itaquaquecetuba, por exemplo, de acordo com a administração municipal, apenas 5,06% do público-alvo foram imunizados no ciclo completo, com duas doses. Em Ferraz de Vasconcelos, o índice ficou em 7,55%. Já em Mogi das Cruzes, 46,78% deste público tomaram as duas doses.

Suzano, Poá e Guararema enviaram o percentual de imunizados dividido entre meninos e meninas. Nos três municípios, é menor a cobertura no público do sexo masculino.

Percentual de Imunização contra HPV entre meninos e meninas

As cidades afirmam que têm adotado estratégias. Em Suzano, por exemplo, a Prefeitura disse que tem feito um trabalho de conscientização dos pais em reuniões escolares e busca por faltosos de casa em casa (veja detalhes das ações abaixo).

Ao todo, sete municípios responderam aos questionamentos do g1 sobre a vacinação. Santa Isabel informou que não era possível divulgar o percentual de imunizados com a segunda dose. Arujá, Biritiba-Mirim e Salesópolis não enviaram nenhum tipo de informação.

Indicação

A vacina do HPV é indicada para meninas e mulheres de 9 a 26 anos de idade e meninos de 9 a 14 anos. A imunização deve acontecer, preferencialmente, entre 9 e 14 anos, quando é mais eficaz, segundo o Ministério da Saúde. Pessoas com HIV positivo e pessoas transplantadas na faixa etária de 9 a 45 anos também devem se vacinar.

Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) revelou que a falta de informação é o principal motivo para a baixa cobertura vacinal contra o HPV no Brasil.

Segundo o estudo, quase metade dos adolescentes entrevistados não sabia da necessidade de tomar o imunizante. Entre aqueles de escolas públicas, a dificuldade de acesso à unidade de saúde também é um empecilho. A meta de imunizar 80% das meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 não foi alcançada nenhuma vez desde 2014, quando a vacinação começou.

HPV

O Ministério da Saúde informa que cerca de 20% dos cânceres humanos são causados por vírus – e destes, 50% são provocados pelo papilomavírus humano (HPV, na sigla em inglês). Existem mais de 150 tipos conhecidos desse vírus, sendo a maioria inofensiva.

De acordo com o ministério, o HPV, especificamente dois deles: tipo 16 e tipo 18, está envolvido em quase 100% dos casos de câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, mas também pode levar a outros tipos de câncer, como anal, de vulva, de vagina, de pênis e de orofaringe.

O câncer de colo do útero é uma doença grave e pode ser uma ameaça à vida. É o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres que vivem em regiões em desenvolvimento.

Medidas para ampliar vacinação nas cidades do Alto Tietê

Ferraz de Vasconcelos

De acordo com a Prefeitura, campanhas de vacinação são feitas nas escolas e ações são realizadas no Programa Saúde do Bairro.

Guararema

A Prefeitura informou que tem vacina disponível nas unidades de saúde e realiza campanhas e vacinações volante nas escolas, mediante autorização dos pais e/ou responsáveis.

Itaquaquecetuba

A Secretaria Municipal de Saúde informou que realiza uma série de ações para ampliar o alcance da vacinação, uma delas é a articulação com a Secretaria de Educação para identificar e conscientizar os estudantes sobre a importância do imunizante. Além disso, a pasta conta com o rastreamento no banco de dados para verificar possíveis falhas no sistema.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde e Unidade Saúde da Família do município na vacinação de rotina de crianças entre 9 anos e 14 anos das 8h às 16h30. O esquema dessa vacina é realizado com 2 doses com 6 meses de intervalo entre elas.

Poá

A Prefeitura destaca que a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município e presente nas ações externas, como por exemplo, a que foi realizada na Semana da Mulher, neste mês, na Praça da Bíblia. A Prefeitura também faz ações de divulgação sobre a importância da vacinação nas escolas e nas mídias sociais.

Santa Isabel

A Prefeitura de Santa Isabel informou que em 2023, foram aplicadas 390 doses da vacina contra o HPV, mas disse não ter o percentual do público-alvo que está imunizado.

A Secretaria Municipal de Educação realiza plantões de vacinação aos sábados nas Unidades de Saúde.

Suzano

A Prefeitura informou que trata-se de uma faixa etária que se mantém distante das unidades de saúde, o que causa dificuldades no alcance das metas. “Em 2022 foram realizadas reuniões com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e os Conselhos Tutelares a fim de se buscar estratégias para ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Algumas medidas foram tomadas, como sensibilização dos pais durante reuniões bimestrais. Além disso, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em consonância com Ministério da Saúde, passou a exigir a vacinação em dia para aqueles que recebem benefícios. Neste ano, a Secretaria de Saúde está intensificando a busca de faltosos durante ações casa a casa aos sábados.”

