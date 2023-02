Cidades do Alto Tietê têm programação recheada de atrações para o carnaval

Público pode escolher entre desfile de blocos, matinês, shows e micareta. Carnaval de Salesópolis sempre atraiu multidão para a rua

Depois de dois anos sem carnaval por causa da fase severa da pandemia de Covid-19, os moradores do Alto Tietê podem finalmente participar da folia. Quem vai passar o carnaval na região deve ficar atento a programação de cada município.

Das 10 cidades, apenas seis têm uma programação para os dias de folia. Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá não terão ações para o carnaval.

A Prefeitura de Biritiba Mirim cancelou a programação de carnaval na cidade no final de janeiro. Segundo a Prefeitura, os recursos que seriam destinados ao “Biri Folia” serão direcionados à Secretaria de Saúde para a compra de dois veículos, sendo um deles com recursos de acessibilidade, para ajudar no transporte de pacientes da cidade.

Ferraz de Vasconcelos informou que cancelou o carnaval. Já a Secretaria de Cultura de Poá informou apenas que a cidade não terá festividades do carnaval.

Itaquaquecetuba não tem programação para os quatro dias de folia.

Suzano não terá desfiles de escolas de samba e bloco. De acordo com a Prefeitura, o Parque Max Feffer terá shows de música e apresentações de DJs.

Folia no Alto Tietê

Quem gosta de curtir o carnaval de rua poderá se divertir em Guararema e Salesópolis. As duas cidades têm programação diária com desfile de blocos, matinês e shows.

Em Guararema, as crianças vão se divertir na matinê na Vila de Luís Carlos. E os foliões vão tomar conta da área central da cidade com o desfile de blocos. Em Salesópolis a programação teve início na sexta-feira (17), e vai ter show da banda Balance. Durante o carnaval a cidade vai ter também desfile de blocos e até cãocurso.

Arujá concentrou a programação no sábado (18) e domingo (19). O público poderá participar de micareta, apresentação de bateria de escola de samba e show. O domingo é reservado para as crianças com matinês e show infantil no Clube União.

Em Mogi das Cruzes a programação acontece em três pontos da cidade: Centro, Distrito de Sabaúna e Pró-Hiper. Segundo a Prefeitura, a programação carnavalesca segue até 21 de fevereiro. As festividades serão retomadas neste ano com o carnaval de Rua no Centro e em Sabaúna e as apresentações das escolas de samba da cidade no Pró-Hiper, no Mogilar.

Santa Isabel tem uma programação recheada de atrações para o carnaval 2023. A festa tem desfile de blocos, DJs, bandas e matinês. A folia começou na sexta-feira (17), com o Grito de Carnaval das 20h às 2h, na Praça Fernando Lopes.

