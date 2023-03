cidades-do-centro-oeste-paulista-abrem-mais-de-500-vagas-de-emprego;-confira-como-se-candidatar

Ocupações são ofertadas por programas municipais e pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) em Bauru, Lençóis Paulista, Jaú, Marília e Ourinhos. Centro-oeste de SP abre mais de 500 vagas de emprego; confira

Bauru, Lençóis Paulista, Jaú, Marília e Ourinhos, no centro-oeste paulista, estão com 504 vagas de emprego abertas nesta semana. As ocupações são ofertadas por programas municipais e pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). Veja abaixo a relação de vagas e como se candidatar.

Bauru

Supervisor de caixa e salão – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 3 vagas

Motorista carreteiro – 1 vaga

Motorista – 1 vaga

Diretor – 2 vagas

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Vendedor com experiência em veterinária – 1 vaga

Vendedor com experiência em agronomia – 1 vaga

Auxiliar de produção – 1 vaga

Mecânico de manutenção industrial – 4 vagas

Mecânico de auto – 2 vagas

Consultora de vendas – 3 vagas

Motorista basculante – 6 vagas

Operador de retroescavadeira – 1 vaga

Operador de escavadeira hidráulica – 2 vagas

Operador de motoniveladora – 1 vaga

Motorista de ônibus – 1 vaga

Operador de rolo compactador – 2 vagas

Gerente de loja shopping – 1 vaga

Motorista de caminhão pipa – 1 vaga

Motorista de caminhão sinalização – 1 vaga

Mecânico – 2 vagas

Auxiliar de eletricista – 1 vaga

Carpinteiro de obras – 4 vagas

Designer – 2 vagas

Operador de máquina (retroescavadeira) – 2 vagas

Auxiliar de infraestrutura predial – 1 vaga

Borracheiro – 1 vaga

Eletricista de veículos – 1 vaga

Motorista bitrem – 7 vagas

Assistente de vendas – 25 vagas

Técnico em informática – 1 vaga

Costureiro – 1 vaga

Prospector de clientes – 1 vaga

Atendente – 5 vagas

Técnico em segurança do trabalho – 65 vagas

Total: 156 vagas.

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pelo município de Bauru, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma.

Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, que deve entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

Lençóis Paulista

Ajudante de motorista – 1 vaga

Analista de estoque – 1 vaga

Analista de logística – 1 vaga

Atendente de recepção – 1 vaga

Assistente administrativo – 2 vagas

Assistente de obras – 1 vaga

Assistente técnico de impressoras – 1 vaga

Auxiliar de mecânico de empilhadeira – 5 vagas

Auxiliar de almoxarifado – 2 vagas

Auxiliar de calheiro – 2 vagas

Auxiliar de departamento pessoal – 1 vaga

Auxiliar eletricista 2 vagas

Auxiliar de educador – 1 vaga

Auxiliar de inspeção júnior – 10 vagas

Auxiliar de jardinagem – 1 vaga

Auxiliar de mecânico – 2 vagas

Auxiliar de montagem de estruturas metálicas – 10 vagas

Auxiliar de produção – 10 vagas

Auxiliar de serralheiro – 2 vagas

Auxiliar de saúde bucal (ASB/TSB) – 1 vaga

Borracheiro – 1 vaga

Caseiro – 2 vagas

Costureira – 1 vaga

Cuidador – 1 vaga

Eletricista industrial – 1 vaga

Empacotador – 1 vaga

Encanador – 1 vaga

Encarregado de limpeza – 1 vaga

Encarregado de padaria – 1 vaga

Gerente de loja – 1 vaga

Jardineiro – 1 vaga

Manobrista – 1 vaga

Mestre de obras – 1 vaga

Mecânico industrial – 3 vagas

Monitor – 1 vaga

Motorista de caminhão – 1 vaga

Motorista carreteiro – 1 vaga

Monitor de alunos para berçário – 1 vaga

Operador de caixa – 9 vagas

Operador de pá carregadeira – 1 vaga

Psicólogo – 1 vaga

Pintor industrial – 1 vaga

Pintor de estruturas metálicas – 1 vaga

Promotor de vendas – 1 vaga

Professor de educação física – 1 vaga

Repositor – 5 vagas

Supervisor de tratamento de efluente – 1 vaga

Técnico de segurança do trabalho – 3 vagas

Vendedor – 4 vagas

Total: 106 vagas.

As vagas do PAT podem ser acessadas por meio do site. Para envio do currículo, pode ser pelo Whatsapp (14) 98841-4929 ou e-mail: curriculos.patlencois@gmail.com. Telefone para contato: (14) 3263-2300 Ramal 2.

Jaú

Ajudante de polimento – 1 vaga

Almoxarife – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar de escritório – 1 vaga

Auxiliar de marceneiro – 1 vaga

Auxiliar de pizzaiolo – 1 vaga

Consultor de vendas – 2 vagas

Desenhista industrial gráfico – 1 vaga

Eletricista de manutenção em geral – 2 vagas

Mecânico de injeção eletrônica – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas – 1 vaga

Montador de acessórios – 1 vaga

Motorista carreteiro – 2 vagas

Motorista de ônibus – 1 vaga

Oficial de manutenção predial – 1 vaga

Oficial de serviços gerais – 1 vaga

Operador de centro de usinagem CNC – 7 vagas

Operador de máquina de dobrar chapa – 1 vaga

Operador de telemarketing – 1 vaga

Operador de torno CNC – 4 vagas

Pedreiro – 3 vagas

Pintor – 1 vaga

Soldador – 2 vagas

Técnico eletrônico – 1 vaga

Técnico mecânico – 2 vagas

Torneiro mecânico – 1 vaga

Vendedor externo – 1 vaga

Vendedor interno – 1 vaga

Vidraceiro – 1 vaga

Total: 45 vagas.

Os interessados devem comparecer pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, no setor do PAT, localizado à Rua Treze de Maio, 347, das 8h às 17h. É necessário apresentar o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e RG. Os candidatos também podem se cadastrar pelo site.

Marília

Torneiro mecânico – 1 vaga

Cabeleireiro – 1 vaga

Manicure/pedicure – 1 vaga

Nail designer (alongamento de unhas) – 1 vaga

Vendedor de GLP – 1 vaga

Motorista entregador – 1 vaga

Motorista (CNH D) – 2 vagas

Motorista de carreta (CNH E) – 1 vaga

Atendente de restaurante – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Supervisor de manutenção – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 2 vagas

Enfermeiro veterinário – 1 vaga

Oficial de manutenção – 2 vagas

Entregador de água mineral – 1 vaga

Serviços gerais – 3 vagas

Soldador elétrico MIG – 2 vagas

Operador de caixa – 1 vaga

Serviços gerais de limpeza e conservação de vias – 5 vagas

Supervisor de facilities (em Pompeia) – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Monitor de informática – 1 vaga

Professor de hardware – 1 vaga

Mecânico diesel e linha pesada – 1 vaga

Açougueiro – 1 vaga

Costureira – 3 vagas

Técnico e auxiliar em refrigeração – 1 vaga

Eletricista de instalações – 1 vaga

Funileiro – 1 vaga

Auxiliar técnico de impressoras e multifuncionais – 1 vaga

Total: 43 vagas.

O serviço de apoio à geração de empregos fica na Avenida Carlos Gomes, 137. Os interessados em concorrer às vagas ou obter mais informações devem ligar para os telefones (14) 3433-3469 ou (14) 3433-3212, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Ourinhos

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Ajudante de pedreiro – 1 vaga

Ajudante geral – 1 vaga

Atendente de telemarketing júnior – 30 vagas

Atendente de farmácia – 1 vaga

Auxiliar de cabeleireiro – 2 vagas

Auxiliar de confeitaria – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Babá – 1 vaga

Borracheiro – 3 vagas

Consultor comercial – 30 vagas

Cortadeira de malha e tecidos – 1 vaga

Costureira de máquina reta industrial – 1 vaga

Eletricista automotivo – 1 vaga

Eletricista de caminhões pesados – 2 vagas

Eletricista montador – 3 vagas

Empregada doméstica – 2 vagas

Encarregado de obra pleno – 1 vaga

Engenheiro de alimentos – 1 vaga

Gerente de vendas – 1 vaga

Líder de setor – 1 vaga

Mecânico – 2 vagas

Mecânico de caminhões pesados – 4 vagas

Motorista canavieiro – 48 vagas

Pedreiro júnior – 2 vagas

Projetista – 1 vaga

Técnico comercial – 1 vaga

Técnico em instalação e manutenção de fibra óptica – 4 vagas

Técnico em segurança do trabalho – 1 vaga

Vendedor – 3 vagas

Total: 154 vagas.

Os interessados devem procurar o Ourinhos Tem Emprego, na Rua Cardoso Ribeiro, 290, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Informações: (14) 3326-1069/1086.

