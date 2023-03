cidades-do-centro-oeste-paulista-aplicam-vacina-bivalente-contra-covid-em-idosos-a-partir-de-60-anos

Marília expande grupo prioritário a partir deste sábado (4). Bauru, Ourinhos, Garça e Assis iniciam nova fase na segunda-feira (6). Cidades da região de Marília começam a aplicar vacina bivalente contra Covid em idosos acima de 60 anos

Cidades do centro-oeste paulista vão aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos a partir de 60 anos. Marília inicia a nova etapa neste sábado (4). Outras cidades da região, incluindo Bauru, começam na segunda-feira (6). (Veja mais detalhes abaixo.)

Na região, a vacinação começou em 27 de fevereiro. Até então, apenas idosos acima de 70 anos e outros grupos prioritários podiam receber o imunizante.

Nesta nova fase, poderão ser vacinados idosos acima de 60 anos, pessoas a partir dos 12 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPs) – tanto os abrigados quanto os trabalhadores destes locais -, imunossuprimidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

De acordo com o Ministério de Saúde, as vacinas bivalentes protegem contra o vírus original da Covid-19 e subvariantes da ômicron, que começaram a circular no Brasil em 2022 e têm alto nível de transmissibilidade.

Para a aplicação, é exigido que a pessoa tenha tomado ao menos duas doses das vacinas anteriores. Além disso, é necessário que a última dose tenha sido recebida há pelo menos quatro meses.

Confira os locais de aplicação em cada cidade da região:

Marília

A prefeitura de Marília vai destinar 13 locais, divididos entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), para a vacinação. Serão:

UBS Santa Antonieta – Rua Profa. Berta de Camargo, número 595;

UBS Alto Cafezal – Rua Paes Lemes, número 850;

USF Bandeirantes – Rua Albericio Mendes Pinto, número 96;

UBS Cascata – Rua Cláudio Manoel da Costa, número 43;

UBS Castelo Branco – Rua Adamantina, número 15;

UBS Chico Mendes – Rua Amador Bueno, número 1085;

UBS Costa e Silva – Rua Fernando Fontana, número 300;

UBS Nova Marília – Avenida Mem de Sá, número 360;

UBS Planalto – Rua Gildo Bonato, número 207;

UBS São Judas – Rua Ribeirão Preto, número 510;

UBS São Miguel – Rua 24 de dezembro, número 2865;

USF Padre Nóbrega I e II – Rua Salgado Filho, número 30;

USF JK – Rua Lucílio Coelho de Oliveira, número 5.

Na primeira fase da vacinação, Marília recebeu mais de 12 mil doses do Ministério da Saúde. Agora, para a segunda fase, o governo do estado de São Paulo destinou mais de 11 mil.

Bauru

A prefeitura informou que a vacinação passará a contemplar a nova faixa etária a partir de segunda-feira, em todas as UBSs e USFs da cidade. Para as pessoas com HVI/Aids, o Centro de Referência em Moléstias Infecciosas (CRMI) também será ponto de vacinação.

A imunização nas UBSs e USFs ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Na USF do Jardim Godoy, a vacinação será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h30.

A administração municipal adiantou que o início da próxima fase está previsto para 20 de março, conforme o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde, e incluirá gestantes e puérperas.

Ourinhos

A Secretaria de Saúde do município informou que a previsão é de que o público prioritário seja expandido para idosos acima de 60 anos a partir de segunda-feira. As aplicações vão ocorrer em unidades de saúde diferentes ao longo da semana.

Segunda-feira

UBS Vila São Luiz – Rua Celestino Lopes Bahia, número 523;

UBS Jardim Itamaraty – Avenida Maria Paulina Melchior da Silva, número 128.

Terça-feira

UBS Vila Brasil – Rua Jorn Heron Domingues, número 647.

UBS Cohab – Rua Luiz Nogueira, número 310.

Quarta-feira

UBS Parque Minas Gerais – Rua Mal Cândido Rondon, número 477.

Centro de Saúde I (Postão Central) – Rua Venceslau Braz, número 33.

Quinta-feira

UBS CAIC – Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, número 550.

UBS Vila Margarida – Rua Abuassali Abujamra, número .410

UBS Cohab – Rua Luiz Nogueira, número 310.

Sexta-feira

UBS Vila Margarida – Rua Abuassali Abujamra, número 410.

Centro de Saúde I (Postão Central) – Rua Venceslau Braz, número 33.

Garça

A prefeitura informou que a aplicação ocorrerá em todas as salas de vacinação da cidade a partir de segunda-feira.

Na primeira fase da campanha de imunização, eram esperadas quatro mil pessoas, mas apenas 435 procuraram as unidades de saúde.

Assis

A vacinação na cidade vai ocorrer em formato de drive thru, das 17h às 20h, na FICAR, pela entrada da Avenida Getúlio Vargas.

Tupã

A prefeitura anunciou que a expansão do público prioritário está programada para ocorrer na semana que vem, mas não soube informar datas e locais de aplicação.



Vittorio Ferla