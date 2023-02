Cidades do centro-oeste paulista começam a aplicar a vacina bivalente contra a Covid nesta segunda

Assis, Lins, Promissão e Santa Cruz do Rio Pardo iniciam a vacinação na manhã desta segunda-feira (27). Imunizante protege contra subvariantes da ômicron, que têm alto nível de transmissibilidade. Cidades do centro-oeste paulista começam a aplicar vacina bivalente contra Covid nesta segunda

Lucas Rezende/Divulgação

Ao menos cinco cidades do centro-oeste paulista anunciaram a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (27).

Lins, Santa Cruz do Rio Pardo e Promissão começarão a imunização às 8h. Em Assis, as aplicações ocorrerão a partir das 7h30. A prefeitura de Avaí informou que também aplicará o imunizante na segunda-feira, mas não soube informar horário e local de vacinação (Veja mais detalhes sobre a aplicação dos imunizantes abaixo).

Em Marília e Ourinhos, a previsão é de que a vacinação seja iniciada na terça-feira (28).

Brasil começa a aplicar a vacina bivalente nesta segunda; veja grupos prioritários

De acordo com o Ministério de Saúde (MinSaúde), as vacinas bivalentes protegem contra o vírus original da Covid-19 e subvariantes da ômicron, que começaram a circular no Brasil em 2022 e têm alto nível de transmissibilidade.

O primeiro grupo a receber a vacina são idosos acima dos 70 anos, pessoas, a partir dos 12, que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPs) – tanto os abrigados quanto os trabalhadores destes locais -, imunossuprimidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Para esta etapa de imunização, é exigido que a pessoa tenha tomado ao menos duas doses das vacinas anteriores. Além disso, é necessário que a última dose tenha sido recebida há pelo menos quatro meses.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram entregues 54,1 mil doses para o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Bauru, que compreende 38 cidades. Já para o GVE de Marília, formada por 37 municípios, foram 34,6 mil.

A SES informou que a população apta a receber o imunizante será ampliada de acordo com a chegada de novas doses.

Lins

Em Lins, a vacinação irá acontecer em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 16h. De acordo com a prefeitura, os residentes e trabalhadores das ILPs serão imunizados dentro das próprias instituições.

Santa Cruz do Rio Pardo

Em Santa Cruz do Rio Pardo, as vacinas serão disponibilizadas em todas as unidades de saúde, das 8h às 15h.

Promissão

Em Promissão, as aplicações começarão na Casa Municipal de Saúde da Criança, das 8h às 16h. Segundo a prefeitura, é preciso apresentar CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e caderneta anterior de vacinação contra a Covid-19.

Assis

Em Assis, a vacinação ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Ribeiro, Vila Operária, Maria Isabel, Fiúza, Bonfim e Jardim Paraná. Confira os horários:

UBS Ribeiro: das 7h30 às 11h e das 13h às 16h;

UBS Vila Operária: das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30;

UBS Maria Isabel: das 7h30 às 12h;

UBS Fiúza: das 7h30 às 12h;

UBS Bonfim: das 7h30 às 11h e das 14h às 16h30; e

UBS Jardim Paraná: das 8h às 16h.

A prefeitura de Assis informou que recebeu 5.154 doses da vacina bivalente.

Aplicação em Marília e Ourinhos

As prefeituras de Marília e Ourinhos anunciaram que irão iniciar a aplicação da vacina bivalente na terça-feira (28).

Em Marília, as imunizações serão realizadas a partir das 7h, em todas as unidades de saúde. A cidade recebeu 12.126 doses, segundo a administração municipal.

Em Ourinhos, a aplicação está prevista para ocorrer, inicialmente, no Lar Santa Teresa, para os abrigados e profissionais da saúde que trabalham na instituição. Segundo a prefeitura, o município recebeu 500 doses.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Rienzo