cidades-do-rn-registram-chuvas-de-mais-de-100-mm-em-24-horas

Em Currais Novos, raios avariaram equipamentos e interromperam fornecimento de energia para cinco bairros. Raio registrado em Currais Novos, no interior do RN

Cidades das regiões Oeste e Seridó registraram chuvas acima de 100 milímetros no período de 24 horas, entre às 7h de quarta-feira (29) e 7h desta quinta (30), segundo o monitoramento da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn).

Embora o maior volume de chuva tenha sido registrado nas duas áreas, o setor meteorológico da estatal apontou que houve precipitações em todas as regiões do estado.

Em Currais Novos, na região Seridó, os pluviômetros marcaram até 127,5 mm. Raios, acompanhados da chuva e dos fortes ventos provocaram interrupção no fornecimento de energia para 3.988 imóveis nos bairros Parque Dourado, Santa Maria Gorete, Antônio Rafael, Centro e Coronel Manoel Salustino, às 18h53 segundo a Cosern.

Equipes técnicas fizeram os reparos nos equipamentos da rede elétrica que foram avariados pelos raios e o fornecimento foi restabelecido de forma gradual para todos os clientes até às 22h11.

No Oeste, a cidade de Almino Afonso teve 112.2 mm e em Lucrécia, 105 mm. Pelo menos outras quatro cidades – Rafael Godeiro, Martins, Antonio Martins e Portalegre – tiveram chuvas acima de 70 milímetros.

No Agreste, as maiores precipitações foram em Nova Cruz (40 mm) e Monte Alegre (30 mm). Na região Leste, onde fica localizada a capital do estado, Natal, os maiores acumulados foram em Pedro Velho (52,2 mm), Tibau do Sul (44,2 mm), Canguaretama (36,8 mm) e Nísia Floresta (36,8 mm).

Mais chuva

A manhã desta quinta-feira (30), segue com mais chuvas em cidades do interior do estado e também na capital. Em Touros, funcionários de uma escola registraram alagamentos.

Chuva em Natal, nesta quinta-feira (30)

