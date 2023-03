Cidades do RS têm eleições suplementares para prefeito neste domingo

Redentora, Miraguaí e Capão do Cipó escolherão novos representantes depois que a Justiça Eleitoral apontou irregularidades nas campanhas dos prefeitos eleitos em 2020. Três cidades do Rio Grande do Sul terão eleições suplementares para prefeito neste domingo (5). Redentora, Miraguaí e Capão do Cipó escolherão novos representantes depois que a Justiça Eleitoral apontou irregularidades nas campanhas dos prefeitos eleitos em 2020.

A cidade de Caseiros, na Região Norte do RS, também teria eleição suplementar neste domingo, mas a votação foi suspensa em razão de uma liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que destaca que, até que se tenha julgamento definitivo de recurso pedido pelos eleitos, não deve haver eleição.

As eleições ocorrem das 8h às 17h. Os novos eleitos ficam nos cargos até 31 de dezembro de 2024.

Redentora

Nico (MDB) concorre à prefeitura de Redentora

Em Redentora, cidade do Noroeste do estado, 6,7 mil eleitores devem comparecer às urnas no domingo. Apenas um candidato está no pleito: Malberk Antoine Kunst Dullis, o Nico, do MDB. Nico tem 45 anos, é solteiro e técnico de enfermagem de formação.

A eleição ocorre porque o prefeito e o vice eleitos em 2020 foram condenados por abuso de poder político e econômico.

Miraguaí

Mosquito (MDB) e Ricardo Finck (PTB)

Em Miraguaí, também no Noroeste, 4,2 mil eleitores deverão escolher entre Luis Carlos Herrmann, o Mosquito (MDB) e Ricardo Finck (PTB) para comandar a cidade.

Mosquito tem 52 anos, é solteiro e tem a carreira política como principal ocupação, sendo, atualmente, vereador.

Finck tem 30 anos, também é vereador e solteiro.

Os antigos prefeito e vice foram condenados e cassados por compra de votos.

Capão do Cipó

Adair Cardoso (PDT) e Leandro Melo Pereira (PP) concorrem à prefeitura de Capão do Cipó

Em Capão do Cipó, na Região Central, 2,8 mil eleitores escolherão entre Adair Cardoso (PDT) e Leandro Melo Pereira (PP).

Adair Cardoso tem 45 anos, é solteiro e servidor público municipal. Leandro Melo Pereira tem 41 anos, é solteiro e pecuarista.

Os antigos ocupantes dos cargos são acusados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de distribuir vales-combustível para angariar votos.

