Cidades do Tocantins ofertam 32 vagas para trabalhadores da área da saúde

Oportunidades foram divulgadas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins. As vagas ficarão disponíveis até dia 10 de abril ou até que sejam preenchidas. Estetoscópio utilizado por médico

Reprodução/RBS TV

Secretarias de 20 municípios do Tocantins estão com vagas abertas para profissionais da área da saúde. São 32 oportunidades para médicos, psicólogos, farmacêuticos, veterinários, fonoaudiólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e nutricionistas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As oportunidades foram divulgadas nesta sexta-feira (24) pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO). As vagas ficarão disponíveis até dia 10 de abril ou até que sejam preenchidas.

A seleção será de inteira responsabilidade dos municípios. Os interessados deverão entrar em contato com cada da Secretaria de Saúde para participar da seleção.

Confira as informações com os locais e contatos para inscrição:

Vagas para profissionais da saúde

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano