Cientistas denunciam fala misógina e homofóbica de doutorando da UFSC: ‘laboratório cheio de mulheres e bichinhas’

Aluno teria afirmado que problemas estariam ocorrendo no espaço em função da presença de mulheres e LGBTQIA+. Em nota, UFSC informou que abriu um processo administrativo. Grupo de cientistas mulheres da UFSC denuncia fala misógina e homofóbica de doutorando; universidade investiga

Diorgenes Pandini/Arquivo/NSC

Um grupo de cientistas mulheres e LGBTQIA+ da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) denunciou na instituição e divulgou nota de repúdio ao comentário que teria sido feito por um doutorando do curso do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) em uma sala de aula da universidade.

Segundo relato das pesquisadoras, o aluno teria afirmado a um grupo de pessoas que problemas estariam ocorrendo no espaço da instituição “porque o laboratório está cheio de mulheres e bichinhas” e que “quando só tinha homens isso não acontecia”.

A fala teria ocorrido na segunda-feira (27). Uma imagem divulgada nas redes sociais e que foi repassada na comunidade universitária mostra a fala do doutorando escrita no quadro de uma das salas.

Pesquisadores do PPGQ conversaram com o g1 SC e afirmaram que uma aluna, que teria ouvido os comentários do suspeito, transcreveu a fala do homem na lousa, com assinatura dele, para expor o caso de misoginia e homofobia. Para preservá-los, eles não serão identificados.

Em resposta à denúncia, a UFSC informou em nota, na quarta-feira (1º), que abriu um processo administrativo para apurar o caso (manifestação completa abaixo). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Repúdio

A nota de repúdio do PPGQ pede que a universidade apure o caso e que o doutorando que fez o comentário tenha a defesa de tese suspensa até que se defina a melhor estratégia de reparação. Leia um trecho:

“Na nossa vivência como cientistas, fazemos parte de uma luta histórica para dar visibilidade a todas as mulheres cientistas que foram silenciadas no espaço acadêmico. Também não toleramos preconceito e discriminação que afaste as mulheres e a comunidade LGBTQIA+ desse espaço”.

Segundo estudantes, não foi a primeira vez que comentários misóginos e homofóbicos foram registrados no departamento.

O que disse a UFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) informa que tomou as medidas legalmente cabíveis para apurar um caso de misoginia e homofobia que teria ocorrido no Programa de Pós-Graduação em Química, no Campus Universitário Trindade, em Florianópolis.

A Ouvidoria da UFSC recebeu oficialmente a denúncia, abrindo processo administrativo. O Programa de Pós-Graduação em Química já montou a comissão para apuração dos fatos, conforme previsão regimental.

Além disso, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade (Proafe) da UFSC acompanha o caso através da Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento da Violência de Gênero (CDGEN), que vem prestando atendimento psicológico à vítima. A Universidade reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade diversa e inclusiva, por isso repudia qualquer manifestação preconceituosa e buscará esclarecer os fatos, bem como responsabilizar os autores na forma da lei.

