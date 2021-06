Cifarelli (PD) e «le “strane” asimmetrie della Sanità lucana».

Quello a cui assistiamo è una sanità lucana asimmetrica, al di là dei problemi dovuti al Covid. Abbiamo visto che alcune cure al “San Carlo” si potevano avere, mentre altrove no. Ancora oggi tutta la medicina “ordinaria”, ovvero tutte le prenotazioni di visite non sono rientrate nella normalità. Con cittadini che girano a vuoto nelle sale d’attesa degli ospedali. Una sanità lucana che, dopo il Covid, nessuno sa decifrare.

Questa la dichiarazione del capogruppo PD, Roberto Cifarelli (nella foto-copertina).



“Quello che però appare molto evidente è la continua lotta di potere in seno alla maggioranza del governatore Bardi per la conquista di postazioni di governo (anche) nella Sanità lucana. Dopo l’arrivo dei due nuovi “esterni” al Crob di Rionero, aggiunge il consigliere PD, nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato la delibera che, con sei mesi di anticipo, avvia le procedure per la sostituzione di Lorenzo Bochicchio alla guida dell’Azienda Sanitaria di Potenza. A proposito di asimmetrie, continua Roberto Cifarelli, a distanza di oltre 15 mesi dalla cessazione dell’incarico del Direttore Generale Polimeni, con D.G.R. n.182/2021, viene nominato, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art.10 della L.R.n.39/2001, Commissario della suddetta Azienda Sanitaria, con poteri di Direttore Generale e fino alla nomina del nuovo Direttore, e comunque per una durata non superiore a mesi 6, la Dott.ssa Sabrina Pulvirenti.



Con D.G.R. n.183/2021 è stata indetta, ai sensi dell’art.2 del D.lgs. n.171/2016 e s.m.i., la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), approvandone il relativo schema di Avviso Pubblico. Nel suddetto Avviso Pubblico era prevista la nomina di una Commissione di esperti in grado di valutare titoli e colloqui individuali nonché stabiliva il termine per la presentazione delle domande (1° maggio 2021) ormai abbondantemente scaduto. Ad oggi, del suddetto Avviso Pubblico si sono perse le tracce con le inevitabili conseguenze negative in termini di organizzazione aziendale dei servizi sanitari offerti.



“Sulla nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Matera avevo presentato una interrogazione a risposta scritta in data 24 marzo 2021 prot.n. 1797/c, finora ancora senza risposta; ho deciso di presentare una nuova interrogazione all’assessore Leone per chiedere a che punto siamo per la nomina della commissione di esperti in grado di valutare titoli dei candidati per la direzione generale dell’Azienda Sanitaria di Matera”. Se non fosse che quello a cui stiamo assistendo è tutto vero, sembrerebbe che parliamo di regioni diverse per fatti che riguardano la stessa regione. Queste asimmetrie sono davvero strane. Tutto questo mentre i cittadini lucani per ottenere cure mediche sono costretti ad andare fuori regione.