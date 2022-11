Cifariello Maurizio: Una guida passo passo per avviare un ristorante in America

Se ami il cibo e vuoi avviare una piccola impresa, forse hai fatto qualche ricerca su come aprire un ristorante. Dopotutto, il lancio di un ristorante è una delle vie più comuni per l’imprenditorialità negli Stati Uniti. Secondo la National Restaurant Association , i lavoratori dei ristoranti costituiscono il 10% della forza lavoro degli Stati Uniti. Inoltre, si prevede che le vendite nel settore della ristorazione raggiungeranno 863 miliardi di dollari nel 2019.

Ma avviare un ristorante significa entrare in uno spazio altamente competitivo. Ci sono oltre 1 milione di ristoranti negli Stati Uniti e il 60% dei ristoranti fallisce entro il primo anno. Quindi, come ti distingui e costruisci qualcosa che durerà? In questa guida ti mostreremo come aprire un ristorante ed evitare gli errori comuni che affliggono la maggior parte dei nuovi ristoratori.

Una guida passo passo per avviare un ristorante

Qualunque sia il background o il livello di esperienza da cui vieni, nulla può prepararti totalmente per avviare il tuo primo ristorante o avviare davvero un’attività. Inoltre, non importa quanto leggi o quali ricerche fai, ci sono alcune cose dell’essere un ristoratore che puoi davvero imparare solo dall’esperienza. Ma i passaggi seguenti possono aiutarti a evitare alcune delle insidie ​​più comuni.

Passaggio 1. Scegli una nicchia

Se questo non sta restringendo abbastanza bene le tue opzioni, prendi in considerazione alcune di queste tendenze principali .

Passaggio 2. Scrivi il tuo piano aziendale

Allo stesso modo in cui le ricette ti danno una tabella di marcia per creare un piatto eccellente, il business plan del tuo ristorante è la ricetta che seguirai per rendere la tua attività un successo.

In definitiva, scrivere un business plan significa pensare e rispondere a domande sul tuo futuro ristorante che ti costringono a contemplare il mercato che servi, la fattibilità del tuo piano generale e le sfide a cui altrimenti non avresti pensato. Se eseguito correttamente, questo processo ti aiuterà a definire i passaggi successivi per l’apertura del tuo ristorante, dandoti la massima possibilità di successo.

Dai un’occhiata alle 12 domande più importanti a cui dovresti rispondere come parte del processo di pianificazione aziendale per il tuo futuro ristorante:

Qual è il tuo piano di personale? Il tuo capo chef, i tuoi amici e la tua famiglia saranno il posto giusto per iniziare a cercare persone in piedi, intelligenti e affidabili. Ma anche quando trovi il personale giusto, dovrai formarlo.

Su cosa non sei disposto a scendere a compromessi? Quali sono i valori più importanti per te, sia personalmente che come azienda? Quali sono i tuoi beni non negoziabili? Questo ti aiuterà a prendere decisioni aziendali critiche lungo la strada.

Quanto tempo ci vorrà prima che il tuo ristorante realizzi un profitto? Utilizza una previsione delle entrate per determinare quanto tempo ci vorrà per recuperare il tuo investimento iniziale, raggiungere il pareggio e gestire un’attività redditizia.

Come guadagnerà il tuo ristorante? Il tuo modello di business determina in che modo il tuo ristorante genererà entrate, coprirà le spese e alla fine guadagnerà più soldi di quanto spende.

Di quali risorse avrà bisogno il tuo ristorante? Prenditi del tempo ora per elencare tutte le spese una tantum e ricorrenti che potresti sostenere come parte del tuo costo di fare affari, senza lasciare nulla di intentato.

In che modo i clienti troveranno il tuo ristorante? Commercializzerai la tua attività attraverso il passaparola, la pubblicità a pagamento, i social media o un altro metodo? Ti consigliamo di sfruttare app di recensioni popolari come Yelp, OpenTable e Resy per consentire ai clienti di trovare e recensire il tuo ristorante o persino prenotare una prenotazione online.

Passaggio 3. Scegli il nome e la struttura legale del tuo ristorante

Se prevedi di utilizzare un nome univoco per il tuo ristorante, vai avanti e presenta il tuo nome “doing business as” (DBA) all’agenzia del tuo stato, in quanto ciò ti impedirà di perdere l’idea del nome per un’altra attività.

Una volta che hai capito il tuo DBA, dovrai selezionare un tipo di entità aziendale per il tuo ristorante. La struttura che scegli influirà sul modo in cui presenti le tasse aziendali statali e federali, sui ruoli dei diversi membri del team e su come puoi essere ritenuto responsabile nel caso in cui qualcuno presenti un’azione legale contro la tua attività.

A causa dell’impatto a lungo termine e potenzialmente pesante della struttura aziendale scelta, è una buona idea consultare un avvocato aziendale per aiutarti a fare questa scelta. Ecco i tipi di entità più comuni per i ristoratori:

Questa è la forma più elementare di struttura aziendale, in cui sei il solo proprietario dell’azienda e sei responsabile di tutte le responsabilità ad essa associate. Se hai intenzione di avere un camion di cibo, un pop-up o qualsiasi operazione molto piccola e non assumerai beni immobili o assumerai dipendenti, una ditta individuale potrebbe essere la struttura perfetta per te. E la parte migliore è che non devi intraprendere alcuna azione formale per formare una ditta individuale.