Cilat janë nëntë veshjet e çmimeve Oscar në tapetin e kuq që dikur talleshin me to ndërsa tani janë ikonike?

Bjork, 2001

Padyshim që vlen të përmendet paraqitja e Bjork në vitin 2001, me një fustan që ngjasonte me një mjellmë, me sçepin e portokallit të mbështetur tek gjoksi i saj.

Aksesorët e saj ishin një gjurmë vezësh që ajo la pas saj ndërsa shkonte. Kritikët e tapetit të kuq shkuan në qytet.

“Vajza duhet të futet në një azil,” ka theksuar Joan Rivers.

“Ndoshta një nga gjërat më budallaqe që kam parë ndonjëherë,” tha eksperti i modës televizive Steven Cojocaru. Por fustani i bardhë prej tyli nga stilisti maqedonas Marjan Pejosk shihet tani si një pjesë ikonike e historisë së modës, duke u shfaqur në ekspozita në MoMA dhe Met, dhe madje duke frymëzuar një fustan të modës Valentino .

Bjork e cila u nominua për këngën më të mirë origjinale për “I’ve Seen It All” nga Dancer in the Dark ka theksuar se mendonte se do të ishte hera e saj e parë dhe e fundit në Oscar, dhe donte të bënte një deklaratë për fertilitetin.

“Ajo ishte e sharë, por ajo u mbërthye pas armëve të saj,” ka cituar Mulhearn.

“Ajo e veshi atë veshje shumë herë më pas. Nuk i interesonte se çfarë mendonin njerëzit, ajo kishte një këndvështrim. Dhe për shkak se ajo kishte një këndvështrim të tillë, këtu po flasim për të mbi 20 vjet më vonë.”

6. Nicole Kidman, 1997

Në pamje të parë, duket se nuk ka shumë të diskutueshme në lidhje me fustanin Christian Dior të Nicole Kidman të vitit 1997, një krijim i modës me ngjyrë sateni nga John Galliano, i cili së fundmi ishte emëruar drejtor kreativ për shtëpinë e dizajnit. Por shënoi një moment historik për tapetin e kuq të Oscars.

“Fustani ishte madhështor, por ishte një ngjyrë polarizuese, dhe për fat të keq për Nicole Kidman, kjo ishte koha kur, falë Joan Rivers, kritiku i tapetit të kuq po ngrihej vërtet”, ka deklaruar Mulhearn.

Rivers, i cili kishte drejtuar shfaqjen para-çmimeve të E! që nga mesi i viteve ’90, e quajti atë “fustani më i shëmtuar