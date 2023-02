Cilindro de gás estoura e causa pânico e correria dentro de shopping no litoral de SP; VÍDEO

Incidente aconteceu na unidade do Giraffa´s, localizado no Shopping Brisamar, em São Vicente. Ninguém ficou ferido. Cilindro de gás explode e causa tumulto na praça de alimentação de shopping em São Vicente

O cilindro de gás da uma máquina de refrigerante estourou e causou tumulto na praça de alimentação do shopping Brisamar, em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com testemunhas que estavam no local, o incidente aconteceu na unidade do restaurante Giraffa’s. Ninguém ficou ferido.

As imagens, obtidas pelo g1 nesta segunda-feira (6), mostram dezenas de pessoas correndo após o forte barulho de explosão vindo de um dos restaurantes. De acordo com Laércio Laureano, de 57 anos, o problema aconteceu por volta das 20h do último domingo (5).

“Eu e minha família tínhamos acabado de chegar na área de alimentação. Escutamos o barulho alto de vazamento, tipo a explosão de um botijão de gás. Na sequência, houve muita correria e tumulto”, contou o caminhoneiro.

Reprodução g1

Ainda segundo Laércio, ele manteve a calma e verificou que o motivo era o vazamento do cilindro de gás da máquina de refrigerante. “Tudo aconteceu em um restaurante da rede Giraffa’s, que fica no fundo da área de alimentação”, disse o homem.

Ele esclareceu, ainda, que minutos depois do incidente, bombeiros e funcionários do shopping estiveram no local para controlar as pessoas, que foram retiradas em segurança.

Por meio de nota, o Brisamar informou que houve uma ocorrência em uma das lojas, na praça de alimentação, quando uma mangueira da máquina de refrigerante estourou, ocasionando barulho devido ao rompimento e vazão do ar. A situação foi controlada pela equipe de manutenção do shopping e bombeiro civil. O shopping posteriormente voltou ao seu funcionamento normal.

O g1 entrou em contato com a assessoria da empresa Giraffa’s, mas até a última atualização dessa reportagem não obteve retorno.

