Cimiteri nel caos a Roma, vivere e morire in una città incivile

Andrea Romano, deputato Pd, denuncia: “Da due mesi non riesco a seppellire mio figlio. Raggi si vergogni”. La sindaca offre vicinanza ma poche storie come quella di Ama raccontano la cittadinanza dimezzata di chi vive nella Capitale

Roma è una città dove i diritti dei cittadini sono mutilati. Perfino gli ultimi e però più importanti. Per esempio quello a una giusta e civile sepoltura. Perché la Capitale d’Italia è una città incivile. E un bel pezzo di questa inciviltà è frutto di un circolo vizioso innescato da chi si dovrebbe occupare dei cittadini e dei servizi ma lo fa male o non lo fa proprio. La vicenda straziante del deputato Pd Andrea Romano, che a due mesi dalla scomparsa del figlio 24enne Dario non riesce a tumulare l’urna cineraria in un sepolcro di famiglia, ne è la prova forse più estrema. Il parlamentare, dopo settimane di silenzio, ha denunciato il suo dolore e quello della famiglia su Twitter, rivolgendosi alla sindaca Virginia Raggi: “Oggi sono due mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. Sindaca Virginia Raggi, la tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”.

.@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande — Andrea Romano (@AndreaRomano9) April 22, 2021

Poi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui spiega che, pur disponendo di una tomba in cui seppellire il ragazzo, questo “non è sufficiente, perché Ama, la società municipalizzata che si occupa anche dei cimiteri, non riesce ad organizzare nemmeno la tumulazione. E l’emergenza Covid è una giustificazione che viene solo sfruttata per giustificarsi”. Risultato: le sue ceneri si trovano in un deposito del cimitero di Prima Porta, a Nord della capitale. Combinazione, nei giorni scorsi un gruppo di imprese funebri aveva organizzato una protesta proprio su questa vergogna. Lo slogan? “Scusate se non riusciamo a seppellire i vostri cari”. La risposta di Ama? Che il corpo è stato cremato secondo i tempi ma il caso “non è urgente” perché ma “una circolare dell’11 gennaio 2021 del Ministero della Salute dispone che si dia la precedenza alle prime sepolture”.

Entrata al cimitero Verano – immagine iPa

La municipalizzata è l’emblema di tutto quello che in città non funziona: ha un buco da 250 milioni di euro da risanare con un piano lanciato appena il mese scorso dalla sindaca a cui mancano ancora dei fondamentali passaggi amministrativi. Gli ultimi tre bilanci – 20187, 2018 e 2019 – sono stati approvati appena il mese scorso dopo anni di vuoto finanziario, sei vertici avvicendati e tre assessori all’Ambiente sostituiti. Sull’orlo del fallimento, l’azienda dei rifiuti e degli altri servizi, dai giardini a quelli cimiteriali, si salverà soltanto grazie a una serie di operazioni come la rinuncia ai crediti di Roma Capitale e 150 milioni di euro liquidi, cento dei quali come aumento di capitale.

Dopo aver pagato la Tari, a rimettere i soldi sul carrozzone capitolino sono pur sempre i residenti romani che assistono al pessimo servizio per le loro strade, fra operatori svogliati, cassonetti stracolmi e incuria come standard di convivenza. Tra i punti del piano industriale, anche l’assunzione di 225 operatori ecologici, 40 meccanici, 20 operatori cimiteriali e 15 operatori d’impianto. Oltre alla realizzazione di nuovi impianti fra cui quelli di compostaggio, già annunciati nel 2017, e nuovi centri di raccolta. La strada sarà lunga e ovviamente per il momento Ama (non) offre ai cittadini servizi degni di una capitale europea. Ma neanche di una media città italiana.

Chiarite le condizioni della municipalizzata, è evidente che allo sdegno non possa accompagnarsi la sorpresa. Chiunque viva a Roma conosce infatti alla perfezione il trattamento riservato ai vivi e, purtroppo, anche ai morti. L’aspetto più irritante, però, è che invece di limitarsi a scusarsi e a impegnarsi per eliminare il più rapidamente possibile la coda di oltre 2mila corpi in attesa di essere tumulati in diversi punti della città, a Roma queste aziende prima tacciono per mesi e poi rispondono piccate.

La cronistoria che Ama ha reso pubblica sui resti del figlio di Romano, con scarsa sensibilità e forse diffondendo perfino qualche informazione famigliare di troppo, rinfresca il solito vizio italiano, e molto romano: nascondere l’inefficienza, perfino la più insopportabile come quella in questione, dietro alla burocrazia. D’altronde Roma è la capitale, sì, ma proprio della burocrazia. E quindi la nota ci racconta per esempio il giorno della cremazione, rispolvera la suddetta circolare del ministero con la scusa del Covid-19 e spiega del rinvio delle operazioni cimiteriali non urgenti (tanto da creare una fila di salme di quell’entità), sottolinea che “l’operazione primaria di cremazione è stata effettuata nei tempi previsti da contratto di servizio, come la gran parte” e sposta al prossimo mese la ripresa delle “seconde” sepolture (cioè delle operazioni cimiteriali non urgenti, come la tumulazione dell’urna cineraria).

“Ciò che è accaduto alla sua e ad altre famiglie è ingiustificabile – ha detto Virginia Raggi, che evidentemente mai si sarebbe espressa se ad alzare la voce non fosse stato un deputato della Repubblica, per giunta restio a farlo – sono vicina a tutti loro. Posso solo immaginare lo strazio e il terribile dolore che stanno vivendo. Ho convocato Ama che mi ha assicurato di stare lavorando ad una soluzione per dare risposte ai cittadini in questo momento di emergenza Coronavirus”.

Che se ne fanno le famiglie della vicinanza di una sindaca che da mesi non riesce a risolvere il problema delle tumulazioni e delle cremazioni? Non credo che la vorrei, la vicinanza di una simile figura istituzionale. Così come non può bastare la convocazione dell’Ama, né il riferimento – dopo oltre un anno – all’emergenza coronavirus. L’epidemia rimarrà con noi per anni e i prossimi mesi saranno ancora complessi: la rispolvereremo ogni volta che non riusciremo a fornire un servizio come minimo da sufficienza? Non c’è stato modo, in questi mesi di tanti lutti, di predisporre un appalto per dare una mano ai pochi addetti di Ama destinati all’incarico cimiteriale?

Dopo cinque anni di governo, Raggi continua a non assumersi le responsabilità di quello che accade in città. Una sindaca che da sempre guarda al passato per giustificare i problemi che ha di fronte con un atteggiamento forse comprensibile nella prima metà del mandato ma ormai insufficiente. Non basterà una manciata di piste ciclabili e la solita invasione di cantieri primaverili a giocarsi le prossime elezioni. Oggi, Roma, non sta meglio di prima. E non sta meglio chi ci abita, fra piccoli-grandi amarezze quotidiane.