Cinco cavalos abandonados são resgatados em São Carlos; dono pode ser multado em R$ 5 mil

Prefeitura/Divulgação

O Departamento de Defesa e Controle Animal de São Carlos (SP), com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, apreendeu nessa sexta-feira (17), cinco cavalos abandonados na região da CDHU da Vila Izabel.

Para recuperar os animais, o dono terá que pagar multa de R$ 5 mil e valor pode chegar a R$ 10 mil caso eles não estejam chipados.

Animais na rua

Os animais estavam em estado de abandono e circulando livremente pelas ruas do bairro. Um deles estava com ferimento.

“A circulação de animais de grande porte como cavalos, bois, vacas e outros em vias públicas causam diversos transtornos, podendo gerar incontáveis prejuízos e graves acidentes, portanto recolhemos assim que recebemos a denúncia”, disse Paraná Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento.

Todos os animais foram recolhidos ao Posto Zootécnico Municipal, onde passam por avaliação médica veterinária, são alimentados e medicados.

Os responsáveis têm o prazo de cinco dias úteis para requerer a retirada dos animais.

