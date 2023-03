Cinco cidades têm 2,1 mil vagas de emprego abertas na região de Piracicaba; veja oportunidades

Há oportunidades de estágio, primeiro emprego, assim como postos na indústria e comércio e para pessoas com deficiência. Veja oportunidades e como se candidatar. Carteira de Trabalho

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de cinco cidades da região de Piracicaba (SP) estão com 2.100 vagas abertas a partir desta segunda-feira (13).

Os requisitos para contratação variam para cada empresa e setor. As oportunidades são para indústria, comércio, serviços e outros, além de oportunidades de estágio e para Pessoas Com Deficiência (PCD). Veja detalhes por cidade abaixo.

Vagas por cidade

Cosmópolis: 1.160 vagas

Limeira: 112 vagas

Nova Odessa: 30 vagas

Piracicaba: 67 vagas

Santa Bárbara d’Oeste: 731 vagas

Cosmópolis

O Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) está com 1.160 vagas de emprego. Interessados que não são cadastrados devem ir até o CRTC, que fica na Rua Otto Herbest, nº 65, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h.

O candidato deve estar com as versões originais do CPF, RG, Título de Eleitor, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de escolaridade e cursos realizados, além do comprovante de endereço.

No caso de pessoas já cadastradas, basta enviar o currículo por e-mail: crtc@cosmopolis.sp.gov.br, com a vaga pretendida no assunto. Todas as oportunidades e detalhes podem ser consultadas pelo site do CRTC.

Veja algumas funções com vagas abertas:

Operador de telemarketing (1.000 vagas)

Montador de andaime (40 vagas)

Tratorista (45 vagas)

Auxiliar de pedreiro (8 vagas)

Auxiliar de combate mato e praga (7 vagas)

Carpinteiro (6 vagas)

Motorista de caminhão basculante (8 vagas)

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 112 vagas de emprego disponíveis. As vagas contemplam diversos setores, dentre eles comércio e indústria.

Os interessados em alguma das oportunidades oferecidas pelo PAT devem enviar o currículo para o e-mail de cada empregador, que é disponibilizado no site da prefeitura.

Veja abaixo algumas funções com oportunidades abertas:

Atendente de café

Projetista júnior

Técnico de segurança do trabalho

Agente de higienização

Auxiliar de mecânico de manutenção de máquinas

Auxiliar de ourives

Analista de marketing

Cozinheiro

Desenhista gráfico

Eletricista eletrônico

Programador de eletro-erosão

Operador de corte a laser

Alimentador de linha de produção

Auxiliar de locação

Cuidador (a) residente substituto

Mecânico de manutenção

Orientador pedagógico

Nova Odessa

O Posto Local do Trabalho (PLT) de Nova Odessa tem 30 vagas de emprego disponíveis. Os interessados em uma das oportunidades devem enviar o currículo por e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br. O candidato deve especificar no título qual cargo está procurando.

A entrega do currículo também pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, 699, no Centro. Mais informações no número (19)3466-1902.

Veja oportunidades de emprego na cidade:

Analista fiscal

Área de vendas (5 vagas)

Auxiliar de manutenção de refrigeração

Auxiliar de manutenção masculino (7 vagas)

Centro de preparação da localiza (11 vagas)

Cozinheira e ½ oficial (2 vagas)

Fresador / torneiro mecânico

Mecânico de máquina

½ oficial / mecânico de refrigeração

Piracicaba

Piracicaba tem disponível 67 vagas de emprego a partir desta segunda. Para se candidatar, interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e mencionar qual o cargo de interesse.

É necessário anexar RG e CPF, além dos comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante. Os requisitos de cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas.

Veja algumas oportunidades abertas:

Açougueiro

Aplicador de defensivos

Auxiliar de logística

Auxiliar de serralheiro

Cortador e montador de esquadrias de alumínio

Engenheiro de segurança do trabalho

Fresador/Programador CNC

Gerente de supermercado

Líder de padaria

Operador de Inspeção da Qualidade

Padeiro confeiteiro

Técnico em cabeamento de rede

Técnico em Nutrição

Técnico em segurança do trabalho

Tratorista Agrícola

Agente de Logística I (PCD)

Estagiário(a) administrativo (PCD)

Santa Bárbara d’Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d’Oeste disponibiliza 731 vagas a partir desta segunda. Os candidatos devem ir presencialmente na unidade, que fica na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall. É necessário estar com o RG, CPF e a Carteira de Trabalho. O atendimento ao público é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Em caso de dúvidas, a pessoa interessada pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. A lista de vagas é disponibilizada no site.

Veja abaixo as funções com mais vagas:

Costureira – 35 vagas

Mecânico refrigeração – 10 vagas

Auxiliar de manutenção – 10 vagas

Consultor comercial – 40 vagas

Corretor de imóveis – 10 vagas

Tratorista I – 27 vagas

Pedreiro – 30 vagas

Supervisor comercial – 20 vagas

Vendedor – 15 vagas

Açougueiro – 10 vagas

Operador fora de estrada – 18 vagas

Auxiliar de lavanderia – 12 vagas

Eletricista – 30 vagas

