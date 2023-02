Cinco homens são detidos, após furto em PSF de Porciúncula, no RJ

Polícias Militar e Civil fizeram ação conjunta no bairro Santo Antônio e recuperaram materiais furtados do Posto de Saúde da Família do local. Caixa de som e balança de PSF foram recuperadas com suspeitos de receptação e furto em Porciúncula

Divulgação/PM

Cinco homens foram detidos após um furto a um Posto de Saúde da Família no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, nesta terça-feira (31).

As polícias Militar e Civil fizeram ação conjunta no local conhecido como Greenville e recuperaram materiais furtados do prédio público.

Dois detidos são suspeitos por receptação, ou seja, teriam comprado os objetos furtados e os outros três pelo furto.

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel iniciaram as buscas junto com os policiais da Delegacia de Porciúncula e foram à casa de um homem de 40 anos que estaria com uma balança do PSF, usada para pesar crianças.

O suspeito confirmou que estava com o objeto e apontou dois jovens, de 25 e 28 anos, como sendo os vendedores.

Já em outra casa, os policiais localizaram um homem de 48 anos que estaria com uma caixa de som do PSF que, segundo a polícia, era usada para palestras na unidade. O suspeito disse que comprou a caixa de som de um homem de 55 anos.

Os cinco suspeitos foram levados para prestarem depoimento na delegacia de Porciúncula. Eles foram ouvidos e liberados.

A polícia disse que vai instaurar um inquérito policial para investigar o caso. De acordo com a polícia, dois suspeitos já possuem antecedentes criminais por furto.

