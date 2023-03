Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre dois carros e caminhão na Lúcio Meira, em Vassouras

Batida aconteceu na manhã desta segunda-feira, na altura do km 240. Por volta de 10h45h, o trânsito fluindo no sistema pare e siga. Carro envolvido em acidente na Rodovia Lúcio Meira, em Vassouras.

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na manhã desta segunda-feira (27) em Vassouras (RJ). A batida aconteceu na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do km 240.

De acordo com a K-infra, concessionária que administra a rodovia, dos cinco feridos, três recusaram atendimento médico. Já os outros dois, uma mulher de 40 anos e um jovem de 20, foram levados para o Hospital Escola de Vassouras.

ERRATA: O g1 errou ao afirmar que todas as vítimas foram levadas para um hospital. A informação foi corrigida às 10h10 desta segunda-feira (27).

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que as duas vítimas estão internadas na UTI. O jovem está estável e lúcido. Já a mulher está em estado gravíssimo e vai passar uma cirurgia na tarde desta segunda.

Ainda segundo a K-infra, o trânsito chegou a fluir no sistema pare e siga durante a manhã. Os motoristas enfrentaram 3km de lentidão nos dois sentidos.

Até última atualização desta reportagem, não havia informações sobre as circunstâncias da batida.

