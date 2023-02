Segundo informações de populares, os militares estavam fazendo acompanhamento de uma motocicleta quando ocorreu a batida. Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre viatura da PM e caminhonete no município de São Francisco

CBM/SE

Cinco pessoas ficaram feridas em uma batida entre uma viatura da Polícia Militar e uma caminhonete, em uma estrada no município de São Francisco, no fim da tarde dessa quinta-feira (9).

Populares informaram à PM que os militares estavam fazendo acompanhamento de uma motocicleta quando ocorreu o acidente.

Ainda de acordo com a PM, havia três agentes na viatura e outras duas pessoas na caminhonete. Eles foram inicialmente encaminhados ao Hospital Regional de Propriá para atendimento médico. Em seguida, os militares foram levados para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

O Huse informou que dois deles permanecem internados na unidade. Um sofreu fraturas e o outro, lesões neurológicas e respira por aparelhos.

Além da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Corpo de Bombeiros Militares e a Polícia Rodoviária Federal participaram da ocorrência.

