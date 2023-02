Cinco pessoas morrem afogadas em represa em Campos; quatro são da mesma família

Uma das vítimas é uma criança de 5 anos, segundo o Corpo de Bombeiros. Dos cinco mortos por afogamento em Campos, quatro eram da mesma família, incluindo uma criança de 5 anos

Cinco pessoas morreram afogadas em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na tarde desta segunda-feira (20). Quatro vítimas são da mesma família.

Uma das vítimas é uma criança de 5 anos, segundo o Corpo de Bombeiros.

O local onde a família morreu é uma represa de seis metros de profundidade, usada para acumular as águas das chuvas.

Afogamento ocorreu em represa usada para acumular água de chuva em Campos

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h30 para atender a ocorrência e, por volta de 14h43, receberam o chamado na Avenida Carmem Carneiro, no km 8, onde as cinco vítimas foram encontradas mortas.

Segundo um familiar, quatro eram da mesma família e moravam no Parque Lebret, em Campos, e um homem que estava acompanhando eles morava em travessão.

Segundo esse familiar, uma criança começou a se afogar e depois todos tentaram ajudar e se afogaram.

