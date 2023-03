Cinco pessoas são detidas por suspeita de furto de cabos em Poá; material apreendido é avaliado em R$ 50 mil, segundo GCM

De acordo com os guardas, o material é utilizado para distribuição da conexão de telefone e internet no bairro. Ainda segundo a GCM, o caso foi apresentado no DP Central de Itaquaquecetuba. Cabos de cobre furtados foram apreendidos pela GCM de Poá

Guarda Civil Municipal de Poá/Divulgação

Neste domingo (26), a Guarda Municipal de Poá deteve cinco pessoas por suspeita de furto de cabos de cobre. O material é avaliado em R$ 50 mil, segundo os guardas.

A ocorrência foi na Rua Mário Carneiro, na Vila Perracine. Segundo a GCM, a quadrilha já era monitorada. Na manhã deste domingo, os guardas, que estavam à paisana, conseguiram flagrar o grupo furtando cerca de 160 metros de cabos.

Suspeitos utilizavam caminhão para furtar os cabos na Vila Perracine em Poá

Guarda Civil Municipal de Poá/Divulgação

De acordo com a GCM, o material é utilizado para distribuição da conexão de telefone e internet no bairro. Ainda segundo os guardas, o caso foi apresentado no DP Central de Itaquaquecetuba.

