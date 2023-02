Cinco pessoas são indiciadas por aplicar golpe em site de venda e gerar prejuízo de R$ 130 mil em Aracaju

A informação foi divulgada, nesta terça-feira (28), pela Polícia Civil. Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri)

Cinco pessoas foram indiciadas por aplicar golpe em site de venda e gerar prejuízo de R$ 130 mil. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (28), pelo Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri).

Segundo as investigações, no golpe, o estelionatário ao visualizar um anúncio de um bem em um site, mantém contato com o vendedor, solicitando fotos e dados do veículo exposto à venda. As informações são utilizadas para criar um anúncio falso, com valor abaixo do mercado.

Na sequência, o golpista mantém contato com um comprador que visualizou o anuncio fake, e consegue articular o encontro entre o vendedor e o comprador.

No caso investigado, com essa aparência de legalidade de intermediação, os compradores acabaram transferindo cerca de R$ 130 mil para contas fornecidas pelos golpistas, provenientes do Mato Grosso, e os verdadeiros vendedores passaram as propriedades veiculares em cartório.

Apenas depois de passado algum tempo e o dinheiro não ter entrado nas contas é que o comprador e o vendedor entendem que caíram no golpe.

