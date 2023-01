Cinco pessoas são presas suspeitas de envolvimento em furto de cerca R$ 1,4 milhão em materiais de alumínio em SE

Durante operação policial, foram cumpridos 11 mandados judiciais. Dinheiro, arma de celulares são apreendidos

SSP/SE

Cinco pessoas foram presas, nesta terça-feira (24), suspeitas de envolvimento no furto de aproximadamente R$ 1,4 milhão em materiais de alumínio contra uma empresa em Sergipe.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana, com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu 11 mandados judiciais em virtude de uma investigação pelo furto dos materiais, receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo e coação no curso do processo.

Parte do material subtraído foi recuperado, sendo apreendida ainda a quantia de R$ 23 mil em dinheiro, que será depositada em conta judicial, para ressarcimento de parte do prejuízo sofrido pelo dono da empresa.

Segundo a polícia, na residência dos suspeitos foram encontradas munições e armas de fogo. Todos os investigados foram conduzidos à delegacia, onde, durante interrogatório, confessaram a participação no crime.

Durante a investigação, foi verificado que os envolvidos nos furtos são ex-funcionários da empresa. Segundo a polícia, eles se aproveitaram do conhecimento que tinham para praticar os delitos.

LEIA TAMBÉM

Suspeitos fogem da polícia e invadem casa no Bairro Siqueira Campos em Aracaju

Vittorio Rienzo