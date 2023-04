Cinco são presos suspeitos de furto de motores elétricos avaliados em R$ 200 mil em Americana

Crime ocorreu na região do bairro Salto Grande, em uma empresa. Motores furtados de empresa de Americana nesta madrugada

Guarda Municipal de Americana/Divulgação

A Guarda Municipal de Americana (SP) prendeu cinco homens na madrugada deste domingo (2), suspeitos de furtarem motores elétricos em uma empresa. O crime ocorreu na região do bairro Salto Grande e os equipamentos foram avaliados em R$ 200 mil.

Equipes da Guarda foram solicitadas para apoiar uma ocorrência de poluição sonora no bairro Monte Verde e, ao retornarem, as equipes viram dois veículos em uma estrada de terra, em meio a um canavial. Os veículos chegaram a entrar na rodovia e fugir no sentido Paulínia.

Diante da atitude considerada suspeita pela corporação, eles foram abordados. Dentro tinham cinco homens. Os guardas encontraram vários motores elétricos e um dos homens acabou confessando que eles tinham sido furtados na empresa, conforme a corporação.

As equipes também foram até o local do crime e informaram o vigia, que ainda não tinha conhecimento do crime. Os motores foram reconhecidos por um representante da empresa.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária da cidade e os homens ficaram presos, à disposição da Justiça.

