Cine Matinê exibe filme ‘Como Treinar o seu Dragão’ gratuitamente, neste sábado, em Presidente Prudente

Sessão começa às 16h e conta com 110 lugares da sala de cinema do Centro Cultural Matarazzo. Filme ‘Como Treinar o seu Dragão’ será exibido neste sábado (4), no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente (SP)

Divulgação

O Cinê Matinê irá exibir o filme “Como Treinar o seu Dragão”, neste sábado (4), às 16h, no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a entrada é gratuita e os interessados não precisam retirar os ingressos com antecedência.

Os 110 lugares disponíveis poderão ser ocupados por ordem de chegada na Sala de Cinema Condessa Filomena Matarazzo.

O Projeto Cine Matinê é realizado a cada 15 dias, sempre com filmes diferentes, no Centro Cultural Matarazzo.

