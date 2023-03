Cine Museu retorna com sessões gratuitas e debates temáticos em São João del Rei

Exibições serão realizadas nas primeiras segundas-feiras de cada mês no Museu Regional. Nesta segunda-feira (6) o filme será ‘Grande Sertão: Veredas’. Museu Regional de São João del Rei – imagem de arquivo

João Victor Militani/Divulgação

O Cine Museu está de volta no Museu Regional de São João del Rei após suspensão por causa da pandemia da Covid-19. A primeira exibição será nesta segunda-feira (6) às 14h30, com o filme “Grande Sertão: Veredas”, de 1965, baseado no livro de Guimarães Rosa.

As sessões são gratuitas e serão realizadas na primeira segunda-feira de cada mês. Após o filme, serão promovidos debates e rodas de conversa sobre a obra e temas relacionados e todos que estiveram na sessão podem participar.

O projeto do Cine Museu foi criado em 2019 para exibição de filmes e realização de debates temáticos. Nesta edição foram escolhidas produções do início e meados do século XX, obras que marcaram época na sociedade e na história do cinema, sendo referências até os dias atuais.

O filme

Grande Sertão é um filme brasileiro dirigido por Geraldo Santos Pereira e Renato Santos Pereira.

Minissérie sobre Grande Sertão: Veredas, exibida na TV Globo – imagem ilustrativa

Reprodução / TV Globo

O filme faz parte do chamado “Ciclo do Cangaço do Cinema Brasileiro” e conta a história de Riobaldo, homem que se junta a um grupo de jagunços nas regiões do sertão mineiro e o “amor proibido” entre ele e Diadorim.

Visitação

O Museu oferece mediações gratuitas, previamente agendadas, para grupos de visitantes (escolares, excursões, institucionais etc.).

Para tirar dúvidas e agendar visita mediada, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail mrsjdr.educativo@museus.gov.br ou pelo telefone (32) 99159-1827.

Vittorio Ferla