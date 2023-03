“Se oramai da mesi ripetiamo che il professore Fiorita e il suo cerchio magico considerano il Municipio come ‘casa propria’, la proposta deliberativa che (solo ora) vogliono fare approdare nei prossimi giorni al Consiglio, quale atto di indirizzo per acquistare l’ex cinema Orso, conferma in toto la nostra tesi”: ad affermarlo in un comunicato stampa i gruppi consiliari Alleanza per Catanzaro e Catanzaro Azzurra.

“Non siamo stati infatti i primi a dire a Fiorita che per acquistare l’ex cinema Orso non era sufficiente la sua volontà, ma necessitava il consenso del Consiglio comunale? E non siamo forse stati noi quelli che, nei giorni scorsi, hanno richiesto l’iscrizione all’ordine del giorno di una mozione che impegnava l’amministrazione comunale di Catanzaro all’acquisto dell’ex Cinema orso? Bene! Il professore – proseguono i consiglieri di opposizione – ha finalmente capito che, come sancisce il TUEL, il Comune, per acquistare o vendere un bene, necessita del responso dell’assise comunale”.

Per i gruppi consiliari Alleanza per Catanzaro e Catanzaro Azzurra, “non sarà dunque necessario proporre un nuovo atto al Consiglio: basterà votare la mozione da noi presentata”.

A giudizio dei sodalizi, “restano però un paio di interrogativi irrisolti: perché non farlo prima dell’incanto e proporre tutto ciò dopo la formazione di giudizio pendente? Se anche riuscisse a spuntarla sul privato (cosa improbabile), dove troverà i fondi per ristrutturare il ‘rudere’? e magari, visto che oramai lei si erge ad esperto in progetti, progettazione e scelta di tecnici, qual è la sua idea progettuale? Interrogativi al quale, come sempre, il sindaco e i suoi non sapranno cosa rispondere. Sbagliando s’impara, caro sindaco. Ma si ricordi sempre che, di ogni suo errore, a pagarne le spese è sempre la cittadinanza” concludono gli esponenti politici”

The post Cinema Orso di Catanzaro, opposizione all’attacco di Fiorita: “Municipio non è casa sua” appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

valipomponi